Son dakika haber | Ordu'da görevden dönen itfaiye aracı yan yattı: 1 itfaiye eri yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber | Ordu'da görevden dönen itfaiye aracı yan yattı: 1 itfaiye eri yaralı

18.07.2022 23:32

Bir son dakika haberine göre Ordu'da sağanak sonrası yolda mahsur kalan otomobili kurtardıktan sonra geri dönen itfaiye aracı, yolda oluşan su birikintisi nedeniyle yoldan çıkarak yan yattı.

Ordu'da sağanak sonrası yolda mahsur kalan otomobili kurtardıktan sonra geri dönen itfaiye aracı, yolda oluşan su birikintisi nedeniyle yoldan çıkarak yan yattı. Kazada 1 itfaiye eri hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu yol sular altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Göreve giden itfaiye ekipleri, yolda mahsur kalan aracı kurtardıktan sonra geri dönüş yoluna geçti. Bu esnada yolda oluşan su birikintisi nedeniyle kontrolden çıkan C.E. idaresindeki 52 K 6123 plakalı itfaiye aracı, yol kenarına yan yattı. Kazada araçta bulunan itfaiye eri Y.P. hafif şekilde yaralandı. Yaralı itfaiyeci, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan iş makineleri ile sahada bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentin çeşitli noktalarında çalışmalarını sürdürüyor.

(Selim Kuşcu - İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Ordu'da görevden dönen itfaiye aracı yan yattı: 1 itfaiye eri yaralı - Son Dakika

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