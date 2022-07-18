Kaza, Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu yol sular altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Göreve giden itfaiye ekipleri, yolda mahsur kalan aracı kurtardıktan sonra geri dönüş yoluna geçti. Bu esnada yolda oluşan su birikintisi nedeniyle kontrolden çıkan C.E. idaresindeki 52 K 6123 plakalı itfaiye aracı, yol kenarına yan yattı. Kazada araçta bulunan itfaiye eri Y.P. hafif şekilde yaralandı. Yaralı itfaiyeci, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber | Ordu'da görevden dönen itfaiye aracı yan yattı: 1 itfaiye eri yaralı - Son Dakika

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