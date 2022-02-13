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Son dakika! Görevi başında kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika! Görevi başında kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti

13.02.2022 19:02

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sinop'un Boyabat ilçesinde görevi başında kalp krizi geçiren 29 yaşındaki polis memuru yaşamını yitirdi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde görevi başında kalp krizi geçiren 29 yaşındaki polis memuru yaşamını yitirdi.

Çorum Emniyet Müdürlüğünde görevli, evli ve 3 aylık çocuk babası polis memuru Cihat Özoğul, görev için geldiği Boyabat ilçesinde kalp krizi geçirdi.

Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan Özoğul, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Özoğul'un hastane morgundan alınarak polislerin omzunda Kaymakamlık binası önüne getirilen naaşı, buradaki törenin ardından görev yaptığı Çorum'a gönderildi.

Son dakika! Görevi başında kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti
Son dakika! Görevi başında kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti
Son dakika! Görevi başında kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Görevi başında kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti - Son Dakika


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