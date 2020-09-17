İspanya'nın başkenti Madrid'deki Yüksek Mahkeme, Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Quim Torra hakkında devlet kurumlarına itaatsizlik suçlamasıyla verilen 1,5 yıl kamu görevinden men cezasına yapılan itirazı karara bağladı. Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Quim Torra, kararı öğrenmek için Yüksek Mahkemeye geldi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 15:15 - Kaynak: AA
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