Son dakika! Görevlendirme yapılan Iğdır Belediyesi 317 milyon 400 bin liralık yatırım yaptı - Son Dakika
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Son dakika! Görevlendirme yapılan Iğdır Belediyesi 317 milyon 400 bin liralık yatırım yaptı

19.06.2022 12:36
Son dakika! Görevlendirme yapılan Iğdır Belediyesi 317 milyon 400 bin liralık yatırım yaptı

Son dakika gündem haberi: İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Iğdır Belediyesi, kentte 317 milyon 400 bin liralık yatırım yaptı.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Iğdır Belediyesi, kentte 317 milyon 400 bin liralık yatırım yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, 2020 yılı Mayıs ayından bu yana geçmiş dönemlere ait 196 milyon 800 bin lira borç ödendiği belirtildi.

Kentte 317 milyon 400 bin liralık yatırım yapıldığı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Görevlendirme süresinde 92 kilometre kanalizasyon hattı döşendi, 4 sosyal etkinlik düzenlendi, 11 bin 842 fidan dikildi. 5 bin 50 aileye gıda yardımı yapıldı, 40 kilometre asfalt, 24 kilometre stabilize yol, 20 bin 500 metrekare kilitli parke taşlı yol ile 2 kamu binasının bakım onarımı tamamlandı. 11 çocuk parkı, 1171 kişiye giyim yardımı ve 1142 öğrenciye kitap yardımı yapıldı, 35 kişiye yaşlı-bakıma muhtaç hizmeti verildi."

Kentte otogar, kanalizasyon hattı, yeşil kuşak projesi, sosyal yaşam alanları ve birçok yolun asfaltla kaplanması gibi gerekli çalışmaların da yapıldığı vurgulanan açıklamada, Tuzluca ilçesindeki Aras Dağlarından çıkan kaynak sularının arıtılarak kente taşınması için 166 kilometre içme suyu hattı döşendiği, içme suyu arıtma tesisi inşa edildiği bildirildi.

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Kaynak: AA

Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Görevlendirme yapılan Iğdır Belediyesi 317 milyon 400 bin liralık yatırım yaptı - Son Dakika

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