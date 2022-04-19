İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

19.04.2022 15:31

İSTANBUL merkezli 3 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İSTANBUL merkezli 3 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde "mahrem imam" olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen 12 şüpheli şüpheliye yönelik bu gün sabah saatlerinde İstanbul merkezli Erzurum ve Bayburt'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarında birçok dijitale el konulduğu ayrıca örgüt liderine ait kitap bulunduğu ve şüphelilerin arasında halen aktif kamu personeli olan kişilerin de olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekiplerince şüphelilere yönelik yapılan çalışmaların devamında, örgütsel iletişime uygun periyodik olarak büfe ankesör ve sabit hatlardan örgüt mensupları ile iletişim kurduğu ve haklarında daha önce KHK ile ihraç edilen askerler  ve kapatılan askeri okul öğrencileri tarafından; gizliliğe riayet edilerek toplantı organize ettikleri belirlenirken, örgüt mensubu siviller arasında askeri öğrenciler ile gerçekleşen toplantılar için kendi evlerini temin ederek kullandırdıkları, sabit hatlardan askeri öğrenciler ve askerlerle irtibat sağladıkları tespit edildi.


İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
YORUMLAR
500
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: Örgüt içindeki 12 'mahrem imam' yakalandı İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: Örgüt içindeki 12 'mahrem imam' yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
15:32 DP Genel Başkanı Uysal, Ali Babacan ziyaretinde "Altılı masa dağılıyor mu?" sorusunu cevapladı!
15:12 9 yaşındaki kızını kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın, asit içerek intihar etmek istedi
15:07 Ukrayna garantörlük talep etti, NATO ülkeleri karıştı
15:01 Alişan, 3 yaşındaki oğluna masaj yaptırdığı için gelen tepkilere cevap verdi: Sadece fotoğraf çektim
14:39 İrlanda'dan İstanbul'a saç ektirmek için gelen adam, hayatını kaybetti! Acılı ağabey estetik merkezini suçluyor
14:37 Ahmet Özal'a açık açık soruldu: Babanız Turgut Özal hayatta olsa hangi ittifak içerisinde yer alırdı?
14:30 Taklit videolarıyla meşhur olan fenomen Melikhan Sağlam, cinsiyet değiştirdi: Yeni adı Melis!
14:18 Kılıçdaroğlu'nun gündeminde de Suriyeliler var: Biz neden 3 milyon Suriyeliye bakmak zorundayız?
14:16 Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder ürünlerine 'analiz' zorunluluğu getirdi! Salmonella virüsü nedeniyle pek çok ülke ürünü toplatmıştı
14:10 HDP'li Semra Güzel'in Norveç'e kaçtığı öne sürülmüştü! Emniyet açıkladı: Fotoğraf, Diyarbakır'da bir sanat galerisinde çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 15:46:54. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement