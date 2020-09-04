Son Dakika: Gösteri maçını dostluk kazandı - Son Dakika

Son Dakika: Gösteri maçını dostluk kazandı

Gelen son dakika haberine göre - Gösteri maçını dostluk kazandı Afyonkarahisar'da kamp yapan TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Ankara Demirspor ve Ampute Futbol Süper Lig ekiplerinden Baltalı Grup Denizli Engelliler Spor Kulübü gösteri maçı yaptı.

- Gösteri maçını dostluk kazandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kamp yapan TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Ankara Demirspor ve Ampute Futbol Süper Lig ekiplerinden Baltalı Grup Denizli Engelliler Spor Kulübü gösteri maçı yaptı. Maç 3-3 eşitlikle tamamlanırken, karşılaşmada dostluk galip geldi.

Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi Atletizm Sahası'nda Süper Lige yeni çıkan Baltalı Grup Denizli Engelliler Spor Kulübü, (Baltalı Grup DESK), beyaz grubun güçlü ekiplerinden Ankara Demirspor ile karşılaştı. 10'ar dakikalık iki devreden oluşan maçta iki ekipte 7'şer kişi ile başladı. Sınırsız oyuncu değişikliği yapılan maçta oyundan çıkan oyuncu tekrar maça dahil olabildi. Dostluk ve iyi niyetin hakim olduğu maça iki ekip de gollerle başladı. İlk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlanan maçın ikinci yarısı da 3-3 eşitlikle tamamlandı. Baltalı Grup DESK'in gollerini Muhammed Reza, Emre Gürpe ve Emin Tiryaki kaydetti. Demirspor'un gollerini ise Mustafa Kayabaşı, Samet Yeşil ve Turan Yılmaz attı.

"Kendilerine değer verildiğini hissettiler"

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Baltalı Grup DESK Spor Kulübü Antrenörü Yasin Düzğün, sezon öncesi güzel bir kamp geçirdiklerini söyledi. Düzgün şöyle devam etti:

"Sezon öncesi çalışmalarımıza başladık. 21 Eylül'de Türkiye kupamız var. Ekim'in 2. haftası ligimiz başlayacak. Güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Sosyal etkinlik aktivitemizde Ankara Demirspor ile güzel bir dostluk maçı oldu. Ankara Demirspor oyuncularına yöneticilerine çok teşekkür ederim. Futbolcularımız çok sevinçli. Çünkü onlara değer verildiğini hissettirdiler. Ayrıca bize destek olan Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'e, Belediye Başkanımıza, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne çok teşekkür ederim."

"Hepimiz engelli adayıyız"

Ankara Demirspor Teknik Direktörü Bülent Akan ise Denizli'nin Baltalı Grup Ampute Takım'ına destek olmak amacıyla böyle bir müsabaka düzenlediklerini ifade ederek, "Bize 2 gün önce organizatör arkadaşlardan böyle bir teklif geldi. Zaten devlet demir yolları genel müdürümüz ve kulüp başkanımızın bu konuda güzel düşünceleri var. Biz bu teklifi seve seve kabul ettik. Bugün de gördüğünüz gibi Denizli'nin baltalı grup ampute takımına destek olmak amaç onları sosyalleştirme amacıyla müsabaka düzenledik. Bence çok iyi oldu çünkü hepimiz bu arkadaşlarımıza destek olmak zorundayız. Hepimiz engelli adayıyız. Bu insanlar belki de bizim gibi engelsizdiler fakat bir şekilde uzuvlarını kaybettiler hayata tutunma mücadelesi veriyorlar onları takdir ediyorum. Bu mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Tüm toplumunun destek olması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Hiçbir zaman kaybeden taraf olmuyor"

Takım Kaptanı Ramazan Altuğ da, ampute futbol maçında hiçbir zaman kaybeden tarafın olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Aslında ampute futbol için bu gerekli. Yani sosyal sorumluluk projesi kapsamında birilerinin bizlere destek olduğunu görmek bizlere son derece mutlu ediyor. Maçımız gayet çekişmeli ve güzel geçiyor. Bizim maçlarımızda şöyle bir sloganımız var. Ampute futbol maçında hiçbir zaman bir kaybeden olmaz. Kazanan mutlaka bir engellidir diyoruz onun için skor tabiki her maçta önemlidir kazanmak için her oyuncu mücadele eder ama maç sonrasında önemli olan bizim için o sahaya çıkıp maçın tamamlanmış olmasıdır."

Son Dakika: Gösteri maçını dostluk kazandı

Ankara Demirspor, Denizli, Futbol, Afyon, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 00:50 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son Dakika: Gösteri maçını dostluk kazandı - Son Dakika

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