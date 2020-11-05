Son dakika! "Götür Beni Gittiğin Yere" Şarkısına Karadeniz Rüzgarı - Son Dakika

Son dakika! "Götür Beni Gittiğin Yere" Şarkısına Karadeniz Rüzgarı

05.11.2020 11:06
Son dakika!

Son dakika magazin haberi: Sözü ve Bestesi Emrah'a ait olan 'Götür Beni Gittiğin Yere' şarkısının yeni düzenlenmiş versiyonu için, ünlü şarkıcı Ferhat Göçer ve Karadeniz müziğinin sevilen ismi Yüksel Baltacı'nın birlikte seslendirdikleri feat çalışmalarının klip çekimini gerçekleştirdi.

Sözü ve Bestesi Emrah'a ait olan 'Götür Beni Gittiğin Yere' şarkısının yeni düzenlenmiş versiyonu için, ünlü şarkıcı Ferhat Göçer ve Karadeniz müziğinin sevilen ismi Yüksel Baltacı'nın birlikte seslendirdikleri feat çalışmalarının klip çekimini gerçekleştirdi.

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer ve Karadeniz müziğinin sevilen ismi Yüksel Baltacı birlikte seslendirdikleri sözü ve bestesi Emrah'a ait olan 'Götür Beni Gittiğin Yere' şarkısının yeni düzenlenmiş versiyonu için kamera karşısına geçti. Şarkının klibi Halkalı tren garında Kubilay Kasap yönetmenliğinde gerçekleşti.

Klip çekimi sırasında basın mensuplarına kısa bir röportaj veren Ferhat Göçer ve Yüksel Baltacı, Nefes filmi ile özdeşleşmiş olan "Götür Beni Gittiğin Yere" için hazırlamış oldukları alternatif versiyonu yayınlayacak olmanın heyecanını paylaştı. Götür Beni Gittiğin Yere cümlesi, İnsanların birbirine olan, özlem, hasret ve uğurlama duygularını anlatıyor, biz de hem tren dokusunu hem de insanlarla buluşma atmosferini yaşatan bir klip olsun istedik. İşin içine Karadeniz ritmi, enerjisi ve ruhu girince çok güzel oldu dedi.

Şarkıyı alırken Emrah'ın herhangi bir telif talebinin olmadığını ve maddiyatı hiç konuşmadıklarını söyleyen Ferhat Göçer, "Aramızda para konusu geçmedi, aramızda yılların dostluğu var. Burada karşılıklı bir anlaşma var. Ben emeğimi, o da eserini koydu ve ortaya bir değer çıktı, Şarkı ve klip 13 Kasım'da Seyhan Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlanacak. Umarız herkes beğenerek dinleyip izleyecektir" dedi. - İSTANBUL

Son dakika! Götür Beni Gittiğin Yere Şarkısına Karadeniz Rüzgarı
Son dakika! Götür Beni Gittiğin Yere Şarkısına Karadeniz Rüzgarı
Son dakika! Götür Beni Gittiğin Yere Şarkısına Karadeniz Rüzgarı

Ferhat Göçer, Karadeniz, Kamera, Emrah, Magazin, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Son dakika! 'Götür Beni Gittiğin Yere' Şarkısına Karadeniz Rüzgarı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Torosların derin dondurucusu Akseki obrukları, peynir üreticilerinin doğal hava deposu oldu Barış Sitesi'nin yapımında çalışan inşaat işçisi: İlk depremde yıkılacağını biliyorduk Kıyafetine yapılan eleştiriyi kaldıramadı, kendisine "Gay gibi giyinmişsin" diyen şahsı tabancayla vurdu PKK'nın füzeli hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi İzmir'deki depremle ilgili gözaltına alınan müteahhitlerin ifadesi ortaya çıktı: Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'dan ilk fragman yayınlandı Başkanlık seçimlerinde sona gelindi! Trump ve Biden'ın başkan olabilmesi için olası senaryolar netleşti Yıldız Tilbe'nin Avrupa Müzik şirketine açtığı dava reddedildi
Bir garip olay! Hırsızlara karşı iş yerinin önüne bağladığı köpeği çalındı Bir garip olay! Hırsızlara karşı iş yerinin önüne bağladığı köpeği çalındı         
10:25
Azerbaycan Azerbaycan "Karabağ'ın kalbi Şuşa" kentini kuşattı! Kent merkezine son 5 kilometre kaldı         
10:18
65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif'in depremin simgesi olan karesini fırsata dönüştürdüler! Tepkiler çığ gibi 65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif'in depremin simgesi olan karesini fırsata dönüştürdüler! Tepkiler çığ gibi         
09:54
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu         
09:31
Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim         
08:56
Doğa kendi kendini tedavi ediyor! 1 yıl önce küle dönen alan yeniden yeşermeye başladı Doğa kendi kendini tedavi ediyor! 1 yıl önce küle dönen alan yeniden yeşermeye başladı         
08:27
Piknik yapan vatandaşlar nesli tükenmek üzere olan su samuru görüntüledi Piknik yapan vatandaşlar nesli tükenmek üzere olan su samuru görüntüledi         
08:24
Bakan Koca'dan Bakan Koca'dan "Ayda" eleştirilerine yanıt: 3 yaşındaki bir çocuğa hayata dönüş anında soru acaba nasıl sorulmalıydı?         
08:18
Hayvan sevgisini abartan çift, 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyor Hayvan sevgisini abartan çift, 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyor         
04:39
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Twitter hesabı kapatıldı Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Twitter hesabı kapatıldı         
01:09
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
Leipzig, evinde Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti Leipzig, evinde Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti         
00:51
Güzel model Brenda Patea: Alexander Zverev'den hamileyim Güzel model Brenda Patea: Alexander Zverev'den hamileyim         
19:43
İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti         
17:03
Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü         
15:35
Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu         
14:52
Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor         
14:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 11:17:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! "Götür Beni Gittiğin Yere" Şarkısına Karadeniz Rüzgarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei