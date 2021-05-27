GÖYNÜK'TE 7 HEKTAR ORMANLIK ALAN YANDI - Son Dakika

BOLU'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 7 hektarlık alan zarar görürken, yangın kontrol altına alındı.

Yangın, dün gece saatlerinde Göynük ilçesine bağlı Hasanlar ve Demirhanlar köylerinin arasında bulunan ormanlık alan ve makilikte meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören bölge sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri gelirken, köylüler de çalışmalara katıldı. Yangın, ekiplerin ve köylülerin müdahalesiyle bugün kontrol altına alındı. Yaklaşık 7 hektar alanın zarar gördüğü yangında, ormanlık alandaki soğutma çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu öğrenildi.

Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, yangının tamamen kontrol altına alındığını ve tedbir amaçlı ekiplerin bölgede soğutma yaptığını söyledi.