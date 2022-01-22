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Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak - Son Dakika

Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak

22.01.2022 11:32

Son dakika! Gazeteci Sedef Kabaş, katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alındı. Hakaret içerikli cümlelere tepki gösteren Adalet Bakanı Gül, "Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır." dedi.

Bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli cümleler kuran gazeteci Sedef Kabaş hakkında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı. Başsavcılık, inceleme sonucunda Kabaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma açtı. Kabaş, bu sabaha karşı gözaltına alındı.

"EDEPTEN NASİPSİZ SÖZLERİ LANETLİYORUM"

Kabaş'ın skandal ifadeler ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almasını lanetlediğini ifade eden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Gül'ün paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır."

RTÜK BAŞKANI'NDAN TEPKİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin de sosyal medyada yaptığı açıklamada, "TELE 1 yayın kuruluşunda, Sedef Kabaş'ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" açıklamasını yapmıştı.

ÖMER ÇELİK: AHLAKSIZLIK VE PESPAYELİK

Kabaş'ın sözlerine bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten gelmişti. Çelik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş'ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil ahlaksızlık ve pespayeliktir. Bu ahlaksızlığı lanetliyoruz" ifadelerine yer vermişti.

BAKAN SOYLU: SEDEF EDEPSİZ, ARKASINA SIĞINANLAR DAHA EDEPSİZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Şems-i Tebrizi'nın "İnsanı hayvandan ayırt eden edepdir" sözüne atıfta bulunarak, "Edebini, insanlığını kaybetmişler, sıra sıra dizilmiş, debelendikleri haset ve hakaret çukurundan Milletin Adamı'na edepsiz laflar etmişler. Sedef, edepsiz, yanında oturup arkasına sığınanlar daha edepsiz" açıklamasında bulundu.

YORUMLAR (3)
  • Nurullah Karakoç: Bu medya maymunlarına birilerinin dur demesi lazım ortalıkta çirkin sözler yalan düzmece sözler bunlara artık pirim verilmesin yeter artık Cevap Yaz 4 9 Yayından Kaldır
  • OĞUZ İÇEN : Kişiyi sevmeye bilirsin o normal,ülkemin en üst makamı olan kişiye hadsizlik yapmak sen ve senin gibiler yapar,hak ettiğin cezayı bir an önce alırsın inşaAllah,bi konuda birisine kızdığında neden küfür veya bela okunuyor onu anlamış değilim,güzelce konuşmak varken hemen hakaret tarzı laflar edilmesi doğru değil Cevap Yaz 9 21 Yayından Kaldır
  • Necati Kaya: Eskiden bu tur şeyler olmazdı ülkemde. Her kimki bu ulkeye hakareti,kufuru,melaneti soktu Allah belasını versin.Amin. Cevap Yaz 48 3 Yayından Kaldır
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Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhamit Gül, Sedef Kabaş, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak - Son Dakika
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