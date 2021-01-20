Son dakika! Göztepe, altyapı antrenörleriyle yine kazandı - Son Dakika

Son dakika! Göztepe, altyapı antrenörleriyle yine kazandı

20.01.2021 11:11
Son dakika! Göztepe, altyapı antrenörleriyle yine kazandı, System.String[]

Son dakika haber: Süper Lig ekiplerinden Göztepe, altyapı antrenörleriyle hazırlandığı İttifak Holding Konyaspor maçının ardından Gençlerbirliği karşılaşmasını da kayıpsız geçti.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, altyapı antrenörleriyle hazırlandığı İttifak Holding Konyaspor maçının ardından Gençlerbirliği karşılaşmasını da kayıpsız geçti.

Teknik direktör İlhan Palut'un istifa etmesinin ardından İttifak Holding Konyaspor maçına altyapı antrenörleri eşliğinde çıkan ve müsabakadan 3-2 galip ayrılan Göztepe, dün de Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, sportif menajer İlhan Şahin'in yanı sıra antrenörler Mustafa Fedai, Yasin Güleryüz, Aktuğ Sönmez, Ali Çakır, Birtan Güner, Bülent Esen, Cemal Bülbül ve Hakan Özgür yönetiminde hazırlandığı iki maçtan 6 puan çıkarmayı başardı.

Geçen sezon da Tamer Tuna ile yolların ayrılmasının ardından yine altyapı antrenörleriyle 2 maça çıkan Göztepe, ligde Trabzonspor'u 1-0, Türkiye Kupası'nda da Sivas Belediyespor'u 3-0 yenmişti.

Ligde son iki karşılaşmasını kayıpsız geçen Göztepe, 20. haftayı 25 puanla tamamladı.

Halil Akbunar 6. golüne ulaştı

Gençlerbirliği karşılaşmasında 2 gol ve 1 asistlik performans ortaya koyan Halil Akbunar, bu sezon 6. golüne ulaştı. Takımının 2. golünü kaydeden Cherif Ndiaye de gol sayısını 5'e çıkardı.

Sarı-kırmızılı ekibin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Peter Zulj, tek gol attığı Gençlerbirliği maçıyla ikinci müsabakasında 3. golünü kaydetti.

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Gençlerbirliği, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika! Göztepe, altyapı antrenörleriyle yine kazandı - Son Dakika Spor


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