Son Dakika | Göztepe'de 5 pozitif daha
04.12.2020 16:10
Son dakika habere göre Süper Lig'de son haftalarda üst üste koronavirüs vakalarının yaşandığı Göztepe'de yarın oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçı öncesi yapılan testlerde 5 isimde daha virüse rastlandı.
Süper Lig'de son haftalarda üst üste koronavirüs vakalarının yaşandığı Göztepe'de yarın oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçı öncesi yapılan testlerde 5 isimde daha virüse rastlandı. Sarı-kırmızılılarda 2 futbolcu, 3 personelin PCR testleri pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan isimler ev izolasyonuna alınıp tedavileri başladı. Göz-Göz'de geçen hafta Demir Grup Sivasspor deplasmanında 6 futbolcu koronavirüs testleri pozitif çıktığı için forma giyememişti.
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