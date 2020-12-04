Son Dakika | Göztepe'de 5 pozitif daha - Son Dakika

Son Dakika | Göztepe'de 5 pozitif daha

04.12.2020 16:10
Son Dakika | Göztepe'de 5 pozitif daha, System.String[]

Son dakika habere göre Süper Lig'de son haftalarda üst üste koronavirüs vakalarının yaşandığı Göztepe'de yarın oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçı öncesi yapılan testlerde 5 isimde daha virüse rastlandı.

Süper Lig'de son haftalarda üst üste koronavirüs vakalarının yaşandığı Göztepe'de yarın oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçı öncesi yapılan testlerde 5 isimde daha virüse rastlandı. Sarı-kırmızılılarda 2 futbolcu, 3 personelin PCR testleri pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan isimler ev izolasyonuna alınıp tedavileri başladı. Göz-Göz'de geçen hafta Demir Grup Sivasspor deplasmanında 6 futbolcu koronavirüs testleri pozitif çıktığı için forma giyememişti.


Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Hes Kablo, Göztepe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son Dakika | Göztepe'de 5 pozitif daha - Son Dakika Spor


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