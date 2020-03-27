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Son dakika: Göztepe'de corona virüs testleri negatif!
6 saat önce
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, futbol camiasında artan koronavirüs vakalarının ardından 25 Mart Çarşamba günü kulüp başkanı Mehmet Sepil, A Takım futbolcuları ve teknik heyete test yapıldığı, testlerin sonucunun negatif çıktığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, futbol camiasında artan koronavirüs vakalarının ardından 25 Mart Çarşamba günü kulüp başkanı Mehmet Sepil, A Takım futbolcuları ve teknik heyete test yapıldığı, testlerin sonucunun negatif çıktığı belirtildi.
Kulübün süreci yakından takip ettiği ve futbolcuların antrenmanlarını verilen program doğrultusunda evden sürdürdüğü kaydedildi. Tüm hastalara acil şifalar dilendiği açıklamada tüm sağlık çalışanlara emeklerinden dolayı teşekkür edildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:54
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