Son dakika | Göztepe'de Eren Derdiyok, Yasin Öztekin kadro dışı - Son Dakika
Son Dakika Spor Son dakika | Göztepe'de Eren Derdiyok, Yasin Öztekin kadro dışı - Son Dakika Spor

Son dakika | Göztepe'de Eren Derdiyok, Yasin Öztekin kadro dışı

7 saat önce

Palut, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezona iyi başlayamadıklarını ancak ikinci bölümde bir çıkış yakaladıklarını, ilk yarıyı 23 puanla bitirdiklerini belirtti.

Son dakika | Göztepe'de Eren Derdiyok, Yasin Öztekin kadro dışı, System.String[]

Palut, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezona iyi başlayamadıklarını ancak ikinci bölümde bir çıkış yakaladıklarını, ilk yarıyı 23 puanla bitirdiklerini belirtti.


Göztepe'nin daha iyisini yapabileceğini dile getiren Palut, "Özellikle son 3 haftaya baktığımız zaman 2 deplasman maçından istemediğimiz mağlubiyetlerle ayrıldık. Bunlar belki puanlarla geçilseydi, ilk yarıyı iyi bir puan ve performansla bitirebildiğimizi söyleyebilirdim. İlk yarıyı özetleyecek olursak bence ne çok iyi ne çok kötü, ortalama seviyede bir ilk yarı geçirmiş olduk." diye konuştu.


Palut, ligin ilk devresinin son haftalarında sahaya yansıttıkları istekli futbolu sürdüreceklerini belirterek, "Ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.


3 futbolcu Antalya kampında olmayacak


Bugün başlayacakları Antalya kampında Aytemiz Alanyaspor'la bir hazırlık maçı yapacaklarını aktaran Palut, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Antalya'da Eren, Yasin ve Veli bizimle olmayacak. Biliyorsunuz 34 kişilik kadromuz vardı. Bazı genç oyuncularımız var, bunların daha verimli antrenman yapması, daha da önemlisi düzenli maç oynayabilecekleri bir yerde gelişim gösterebilmesi adına kamp süreciyle beraber kiralık verebileceğimiz takımlarla görüşeceğiz. Bu 3 oyuncu dışında genç oyuncularımızı da kiralık verip, takımımızı mutlaka ideal bir çalışma seviyesi sayısına getirmemiz gerekecek."


Palut, yollarını ayırdıkları isimlerin son güne kadar profesyonelce çalıştığını vurgulayarak, "Bazen bazı futbolcular için hava değişimi gerçekten performans adına olumlu etkiler yaratabiliyor. Bizim de kendi oyun planımızda daha da yoğunlaşmamız adına sayımızı düşürmemiz gerekiyor. Hiçbir ayrılık çok sevindirici değil ama bazen futbolda bunu önüne geçemiyorsunuz, yaşanması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.


Ara transfer döneminde kadrolarına 2 veya 3 ismi eklemeyi düşündüklerini kaydeden Palut, "Belirlediğimiz oyuncular var. Bunların görüşmeleri yapılıyor. Transfer süreç işi. Yönetim kurulumuz gerçekten çalışıyor. Hücum bölgesine 2 veya 3 takviye yaparak transferi kapatmak istiyoruz." diye konuştu.


Palut, ligin ilk yarısında sakatlanan Andre Poko'nun Antalya kampında takıma katılacağını ve ne zaman hazır hale geleceğinin orada belli olacağını, Atınç Nukan'ın ise tedavi sürecinin devam ettiğini sözlerine ekledi.


Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:34 
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