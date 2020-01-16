Son dakika | Göztepe'de Veli Çetin'in sözleşmesi feshedildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Son dakika | Göztepe'de Veli Çetin'in sözleşmesi feshedildi - Son Dakika Spor

Son dakika | Göztepe'de Veli Çetin'in sözleşmesi feshedildi

6 saat önce

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Veli Çetin'le görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Son dakika | Göztepe'de Veli Çetin'in sözleşmesi feshedildi, System.String[]

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Veli Çetin'le görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.


Sarı-kırmızılı ekibin Antalya kampına götürülmeyen Veli Çetin, bu sezon Göztepe formasıyla Türkiye Kupası'nda 1 maçta mücadele etmişti.


Öte yandan, Adanaspor'a kiralanan Hakan Çinemre'nin bu sezon sonu bitecek sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığı kaydedildi.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:54 
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