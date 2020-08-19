Son dakika! Göztepe'nin efsane oyuncusu 'Bombacı' Halil Kiraz son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR - Göztepe'nin efsane kadrosunda da yer alan ve dün hayatını kaybeden 'Bombacı' lakaplı Halil Kiraz'ın cenazesi defnedildi. Kiraz'ı son yolculuğunda Göztepeli taraftarlar "Göztepe seninle gurur duyuyor" tezahüratlarıyla uğurladı.

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 18:50

Kaynak: İHA

Vedat Muriqi, 18 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer oldu

Cumhurbaşkanlığı için adayı olacak mı? Akşener, merak edilen soruya Demirel'in efsane sözüyle yanıt verdi

Bakan Koca'dan korona ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi

Trabzonspor'dan Novak ve Sosa ile anlaşan Fenerbahçe, Nwakaeme'nin menajeriyle de görüştü

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti

Otobüste maske takmayan kadın kendisini "Doktorum takma dedi" diye savundu

En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi