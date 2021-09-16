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Göztepe Şehit Kerem Oğuz Erbay Köprüsü yenileniyor - Son Dakika

Göztepe Şehit Kerem Oğuz Erbay Köprüsü yenileniyor

16.09.2021 09:46
Göztepe Şehit Kerem Oğuz Erbay Köprüsü yenileniyor, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde bulunan Göztepe Şehit Kerem Oğuz Erbay Yaya Üst Geçidi'nde yenileme çalışmalarına başlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde bulunan Göztepe Şehit Kerem Oğuz Erbay Yaya Üst Geçidi'nde yenileme çalışmalarına başlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yayaların sahile ve vapur iskelesine ulaşımını kolaylaştıran Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Göztepe Şehit Kerem Oğuz Erbay Yaya Üst Geçidi'nde bakım, onarım ve güçlendirme çalışmalarına başlıyor. 1997 yılında Güzelyalı Üst Geçidi olarak açılan, 2010 yılında İskenderun'da şehit olan Kerem Oğuz Erbay'ın adını alan 125 metre uzunluğundaki asma çelik köprü baştan sona yenilenip güçlendirilecek. Bu çalışmalar kapsamında asma köprünün çelik halatları 4 geçici ayak konulduktan sonra gevşetilecek, çelik halatların kontrolü sağlanıp tekrar gerilecek ve ardından geçici ayaklar kaldırılacak. Köprü kulesinin (pilon) ayaklarının temelinde güçlendirme yapılacak. Köprü kulesi de gömlekleme yöntemi ile güçlendirilecek. Köprü ayaklarının etrafında ahşap oturma alanı oluşturulacak. Yürüme yolundaki mevcut kaplama sökülecek hem yürüme yolu hem de korkuluklar yenilenecek.

Geçici yaya geçidi yapılıyor

5 milyon 170 bin liraya mal olacak çalışmalar önümüzdeki günlerde başlayacak ve 2022 yılının Nisan ayında tamamlanacak. İmalat çalışmaları öncesi geçidin yakınında sinyalizasyonlu yaya geçidi oluşturulacak ve ardından yaya üst geçidi kullanıma kapatılacak. Bakım ve onarım çalışmaları süresince Mustafa Kemal Bulvarı'nda Konak yönüne giden araçların kullandığı yolda; köprünün bulunduğu 300 metrelik bölümde 3 şeritli yol 2 şeride düşürülecek. Yolun kara tarafındaki tek şerit (sağ) çalışma alanında kalması nedeniyle geçici olarak 6 ay süresince trafiğe kapalı olacak.

Göztepe Şehit Kerem Oğuz Erbay Köprüsü yenileniyor
Göztepe Şehit Kerem Oğuz Erbay Köprüsü yenileniyor
Göztepe Şehit Kerem Oğuz Erbay Köprüsü yenileniyor
Göztepe Şehit Kerem Oğuz Erbay Köprüsü yenileniyor

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Göztepe Şehit Kerem Oğuz Erbay Köprüsü yenileniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Göztepe Şehit Kerem Oğuz Erbay Köprüsü yenileniyor - Son Dakika
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