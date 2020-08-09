Son dakika... Gözünün tesadüfen takıldığı tabela sayesinde patron oldu - Son Dakika

Son dakika... Gözünün tesadüfen takıldığı tabela sayesinde patron oldu

Gelen son dakika haberlerine göre Kastamonu'da ikamet eden iki çocuk annesi, eşinin rahatsızlanıp çalışamaz duruma gelmesiyle zor durumda kaldı.

Son dakika... Gözünün tesadüfen takıldığı tabela sayesinde patron oldu, System.String[]

Kastamonu'da ikamet eden iki çocuk annesi, eşinin rahatsızlanıp çalışamaz duruma gelmesiyle zor durumda kaldı. Hibe desteği alan kadın, yıllardır hayalini kurduğu terzi dükkanını açtı. 43 yaşında kendi işinin patronu olan ve bir zamanlar kredi kartı bile verilmeyen kadın girişimci, cebinde ekmek parası dahi yokken kurduğu işletmede şu anda siparişlere yetişemiyor.

Kastamonu'da ikamet eden iki çocuk annesi 43 yaşındaki Sabiha Şişman, 2014 yılında eşinin rahatsızlanıp çalışamaz duruma gelmesinin ardından sıkıntıya düştü. İş aramaya başlayan Sabiha Şişman, bir yandan çocuklarına baktı. Sabiha Şişman, tam ümidini kaybettiği sırada çaresizce Cumhuriyet Meydanında otururken gözü KOSGEB tabelasına takıldı. Cebinde ekmek parası dahi olmayan Sabiha Şişman, KOSGEB uzmanlarının da yönlendirmesiyle aldığı 30 bin liralık destekle kendi işletmesini kurdu. 2014 yılından beri başarılı bir şekilde işini yürüten Sabiha Şişman, bir zamanlar çaresizce iş ararken şu anda kurduğu işletmede siparişlere yetişemiyor.

Gittiği bankalardan olumsuz yanıt alan hatta kendisine kredi kartı dahi verilmeyen Sabiha Şişman, devlet desteği ile kendi iş yerini açarak hem aile ekonomisine destek sağlıyor hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

Aynı zamanda üniversite sınavına da giren Sabiha Şişman, moda tasarım bölümü okuyarak işini büyütmek, yanında daha fazla eleman çalıştırmak istediğini belirtti.

"Cebimde ekmek parası dahi yokken KOSGEB desteğiyle işyerimi açtım"

2014 yılında eşinin rahatsızlanması sonucu çalışamadığını anlatan Girişimci Sabiha Şişman, "İki tane küçük çocuğum var. Geçim sıkıntısı yaşadık. Ne yapalım diye düşünürken, iş aramaya çıktım. Cumhuriyet Meydanına geldiğimde hem ağlıyorum, hem de dua ediyorum. O sırada KOSGEB tabelasına gözüm takıldı. KOSGEB'e gittim. Sağ olsun Serhat Bey bizimle ilgilindi, bana yapacaklarımı anlattı. Ertesi gün tekrar KOSGEB'e gittim, bana yazılı bir şekilde yapacaklarımın listesini verdi. Beni de cesaretlendirdi, 'abla sen bunları hazırla, sen bu işi yapacaksın. Biz elimizden gelen desteği sağlarız, sen bu işe başla' dedi. Bende evrakları hazırladım. Cebimde ekmek parası dahi yoktu eşimde çalışmadığı için. Malzemeyi nasıl alacağım, nasıl yapacağım diye düşünürken Allah'ta nasip edince hepsi bir düzene giriyor. KOSGEB o dönemde 30 bin liraya kadar destek veriyordu. Hepsine teşekkür ediyorum, bana çok destek oldular. Sadece maddi değil manevi olarak ta destek oldular. İnsanlar sen yaparsın dediklerinde insan biraz daha cesaretleniyor. Bende bu işi böyle kurdum. Çocuklarım yanımda. Memnunum, çalışıyorum" dedi.

"Moda tasarım bölümünü okuyarak işlerimi büyütmek istiyorum"

Üniversite sınavlarına girdiğini ve moda tasarım bölümünü okumak istediğini ifade eden Sabiha Şişman, "Ben, ayrıca sıfırdan elemanda yetiştirmek istiyorum. Yanıma birkaç tane işi almıştım. Ama öğrenmek istemiyorlar gibi oldu. Sonra müşterilerim, 'abla sen bu işin pratiğini iyi yapıyorsun, sen kurs aç, biz gelelim' dedi. Halk Eğitim Merkezine gittim, usta öğreticilik belgesi de aldım. Onlarla kurs açmak için başvuruda bulundum fakat pandemiden dolayı şu ana kadar kurs açmak nasip olmadı. İnşallah bu yıl kurs açabilirim. Üniversite sınavına girdim, moda tasarım okumak istiyorum. İşlerimi ilerletmek, büyütmek istiyorum. Eleman yetiştirmek istiyorum" diye konuştu.

"Kredi kartı dahi vermezken şimdi kendi işimin patronuyum"

Bankaların kendisine bir zamanlar kredi kartı dahi vermediğini söyleyen Şişman, şöyle konuştu: "O dönemde iş yeri açarken hiçbir banka kredi vermemişti. Bırakın kredi kartı dahi vermemişlerdi. Ama KOSGEB'ten destek aldım. Şu anda işlerim iyi, hem satış yapıyorum, hem çeyiz yapıyorum, sıfır dikim yapıyorum, tamir yapıyorum, en çok tamir yapıyorum. Yırtık, yanık ya da dar gelen elbiseleri açıyoruz. Vatandaşın kıyafetini açıkçası çöpe attırmıyoruz" şeklinde konuştu.

"Girişimcilerimize desteklerimizi sunmaya devam ediyoruz"

KOSGEB İl Müdürü Nevzat Erol, girişimci Sabiha Şişman'ı işletmesinde ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Şişman ile bir süre sohbet eden Erol, KOSGEB'in girişimcilere yönelik yeni destek paketinden bahsederek bilgilerde verdi.

KOSGEB İl Müdürü Nevzat Erol ise, şunları kaydetti: "KOSGEB Kastamonu İl Müdürlüğü olarak girişimcilerimize desteklerimizi sunmaya devam ediyoruz. Bugün de kendi yetenekleri ve kendi imkanları nispetinde bir terzi işletmesi kurmuş bir kadın girişimcimizin yanındayız. İnsanımızın kendi yetenekleri çerçevesinde bir şeyler yapabilmesini önemsiyoruz. Çok sayıda Kastamonu'da bu şekilde irili ufaklı girişimciyi destekledik. Bu işletmelerimizi zaman zaman ziyaret ediyoruz. Ziyaret ettiğimizde kendi işini başarılı bir şekilde yürüten, kendi hayatına ve ülke ekonomisine katkı sunan insanlarımızı gördüğümüz zamanda mesleki manada da önemli bir mutluluk yaşıyoruz"

Girişimci Sabiha Şişman'a 30 bin lira destekte bulunduklarını belirten Erol, şunları söyledi: "Girişimci destek programımız geleneksel ve ileri girişimci bağlamında yenilendi. Özellikle imalat sanayinde olan girişimcilerimize daha fazla hibe destek sunabilme imkanına sahibiz. İleri girişimcilerimize 360 bin TL'ye kadar destek verebiliyoruz. Ayrıca KOSGEB ile işini kurmuş girişimcilerimize de 70 bin liraya varan miktarda faizsiz kredi imkanı sunuyoruz. Biz Kastamonu'da çok sayıda girişimciyi destekledik ama daha fazla girişimci kabiliyeti insanımız olduğunu biliyoruz. Biz bu işletmeye 30 bin lira destek sağladık. KOSGEB devletimizin daha çok insana dokunan, her insana ulaşabilen 81 ilde örgütlenmiş bir kurumudur. İstiyoruz ki insanımız daha fazla üreten, daha fazla girişimde bulunan bizimle de daha fazla temasa geçen bir yapıda olsun ve biz de onlara katkı verelim" - KASTAMONU

Kastamonu, Moda, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 11:31

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... Gözünün tesadüfen takıldığı tabela sayesinde patron oldu - Son Dakika Ekonomi
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