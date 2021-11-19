Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor - Son Dakika

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 3,7 üzerinde 660,9 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla 654 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.074 lira, cumhuriyet altını da 4.375 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.859 dolardan alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.870 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin bugün de devam edeceğini kaydederek, para politikası tutumu kapsamında "şahin" olarak nitelendirilen üyelerin konuşmaları öncesinde altının ons fiyatının baskılandığını bildirdi. Açılıştan bu yana altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşün yurt içinde altın fiyatlarının gerilemesine neden olduğunu belirten analistler, altının ons fiyatında 1.870 doların önemli direnç, 1.850 ve 1.830 dolar seviyelerinin destek konumuna geldiğini söyledi.