Son dakika... Gram altının fiyatı 486 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 488,1 liradan tamamladı.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Altının gram fiyatı, yeni haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından, saat 11.44 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,23 azalışla 486,33'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 798 lira, Cumhuriyet altını da 3.241 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.814 dolardan alıcı buluyor.

ONS ALTIN FİYATI 1.810 DİRENCİNİ KIRDI

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yaptığı konuşmanın beklenenden daha "şahin" olmaması nedeniyle altının ons fiyatının 1.810 direncini kırdığını aktardı.

PİYASALARDAKİ SON DURUM

ABD'de bu hafta açıklanacak iş gücü istatistikleri öncesinde varlık fiyatlarının sakin bir seyir izlediğini ifade eden analistler, söz konusu istatistiklerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini söyledi. Analistler, bugün Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ABD'de Dallas Fed aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 seviyesinin destek, 1.830 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.