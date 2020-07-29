Son dakika! GSO Başkanı Adnan Ünverdi'den Bayram mesajı - Son Dakika

Son dakika! GSO Başkanı Adnan Ünverdi'den Bayram mesajı

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, "Bu müstesna günlerin tüm dünyada sevgi, sağlık, barış ve huzura vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika! GSO Başkanı Adnan Ünverdi'den Bayram mesajı, System.String[]

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, "Bu müstesna günlerin tüm dünyada sevgi, sağlık, barış ve huzura vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı'na ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten GSO Başkanı Adnan Ünverdi, "Yaşanan salgın nedeniyle toplumsal dayanışmanın çok daha öne çıktığı bir dönemde Kurban Bayramı vesilesiyle birbirimize sahip çıkacak, mutluluğumuzu paylaşarak artıracağız. Aziz milletimiz 'Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir' anlayışıyla tarih boyunca ihtiyaç sahiplerinin yanında olmuş, ekmeğini bölüşmüştür. Bu mübarek bayram günlerinde de zorda olana el uzatarak gönül alacak, bayramın neşesini birlikte yaşayacağız. Bayramlar ziyaretlerde bulunduğumuz, sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz özel günlerdir, ancak bu senenin koşulları sağlığımız açısından riskler teşkil ediyor. Bayramımızı hüzne çevirmemek için özellikle mesafe konusu başta olmak üzere maske, hijyen ve 14 kurala muhakkak uymalıyız. Ancak bu şekilde kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını koruyabiliriz. Sevginin, hoşgörünün hakim olduğu, kırgınlıkların bittiği toplumsal bağların kuvvetlendiği bu güzel günler vesilesiyle büyüklerimizin gönlünü alalım, çocuklarımıza gelenek ve göreneklerimizi anlatıp, aktaralım. Toplumsal yaşamda, trafikte, sosyal alanlarda sabır ve hoşgörüyü elden bırakmayalım. Kardeş olduğumuzu unutmayalım, kardeşimizi kırmayalım. Cennet vatanımızda birbirimizi daha çok sevelim, bayramın güzelliklerini tüm yıla yayalım. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimin, milletimizin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kurban Bayramı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 10:22

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! GSO Başkanı Adnan Ünverdi'den Bayram mesajı - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tedbirleriyle ilgili açıklama yapıyor Son Dakika: Euro 8,23 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü İstanbul Valiliği, Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı İzmir Valiliği, elektrikli scooter kullananlara uygulanacak ceza haberini yalanladı Bugün evlenecek olan Gupse Özay ve Barış Arduç'un nikah detayları belli oldu Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına büyük jest: Maaşlar bayram öncesi yatırılacak Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor Barcelona, Juventus'a takaslandıktan sonra tesislere geri dönmeyen Arthur'a dava açacak Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi 16 yaşındaki genç, elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu 15 yaşındaki arkadaşını vurdu Boateng'in eşi Melissa Satta'nın kırmızı bikinili pozuna takipçileri övgüler yağdırdı Esenyurt Belediyesi'ne icra şoku! Memurlar işleme başkanın odasından başladı Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu         
14:55
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı         
14:47
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü         
14:31
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada         
14:19
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı         
14:18
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyasporlu Junior Fernandes ile prensipte anlaştı Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyasporlu Junior Fernandes ile prensipte anlaştı         
13:58
Inter Miami, Radamel Falcao ile görüştü ve resmi bir teklif yaptı Inter Miami, Radamel Falcao ile görüştü ve resmi bir teklif yaptı         
13:56
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı         
13:54
Beren Saat, Kenan Doğulu ile evliliklerinin 6. yılını kutladı Beren Saat, Kenan Doğulu ile evliliklerinin 6. yılını kutladı         
13:53
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü         
13:43
Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor'da gösterdiği performansla TFF 2. Lig şampiyonluğunda kilit rol oynadı Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor'da gösterdiği performansla TFF 2. Lig şampiyonluğunda kilit rol oynadı         
13:37
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak         
13:26
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı         
13:21
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam         
12:48
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti         
12:13
Sosyal medya düzenlemesinin Meclis'ten geçmesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama Sosyal medya düzenlemesinin Meclis'ten geçmesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama         
12:04
Tulumuna Tulumuna "Datome" yazan hemşireye ünlü basketbolcu forma hediye etti         
11:43
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı         
11:21
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı         
11:19
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi         
11:01
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı         
10:32
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu         
10:17
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi         
10:09
"Terlikli İZBAN kekosu" diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı         
09:52
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait         
09:22
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu         
09:17
Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı         
08:03
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu         
01:17
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı 55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı         
23:18
Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak         
21:37
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı         
21:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2020 17:15:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! GSO Başkanı Adnan Ünverdi'den Bayram mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei