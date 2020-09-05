Son Dakika: Güdül köylü pazarı Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelendi - Son Dakika

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, bu kararı Ankara genelinde Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle aldıklarını belirterek, Cumartesi günleri kurulan pazarın geçici süreyle ertelendiğini aktardı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Güdül'ün sessiz ve sakin şehir ilanından sonra ilçede kurulmaya başlanan köylü pazarının, Kovid-19 vakalarının artması üzerine ertelendiği kaydedildi.

Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması üzerine, Güdül Belediyesi, ilçede cumartesi günleri kurulan köylü pazarının kurulmasını geçici olarak erteledi.

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