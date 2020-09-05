Son Dakika: Güdül köylü pazarı Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelendi - Son Dakika

Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması üzerine, Güdül Belediyesi, ilçede cumartesi günleri kurulan köylü pazarının kurulmasını geçici olarak erteledi.
Belediyeden yapılan açıklamada, Güdül'ün sessiz ve sakin şehir ilanından sonra ilçede kurulmaya başlanan köylü pazarının, Kovid-19 vakalarının artması üzerine ertelendiği kaydedildi.
Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, bu kararı Ankara genelinde Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle aldıklarını belirterek, Cumartesi günleri kurulan pazarın geçici süreyle ertelendiğini aktardı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 11:29 - Kaynak: AA
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