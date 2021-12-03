Son dakika... Gül: "Boşanma davalarında süreci uzatan usul hükümlerini ana davadan ayıran, daha hızlı ve yeni bir usul getirmek üzere çalışmalarımızı... - Son Dakika

Son dakika... Gül: "Boşanma davalarında süreci uzatan usul hükümlerini ana davadan ayıran, daha hızlı ve yeni bir usul getirmek üzere çalışmalarımızı...
03.12.2021 11:05
Son dakika gündem haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüye çıkışı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması KOCAELİ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları" toplantısına katıldı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüye çıkışı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması KOCAELİ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları" toplantısına katıldı. Bakan Gül: "Boşanma davalarında süreci uzatan usul hükümlerini ana davadan ayıran, daha hızlı ve yeni bir usul getirmek üzere çalışmalarımızı yoğunlaştırdık." dedi. (1)
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