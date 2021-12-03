Son dakika... Gül: "Boşanma davalarında süreci uzatan usul hükümlerini ana davadan ayıran, daha hızlı ve yeni bir usul getirmek üzere çalışmalarımızı...

Son dakika gündem haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüye çıkışı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması KOCAELİ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları" toplantısına katıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüye çıkışı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması KOCAELİ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları" toplantısına katıldı. Bakan Gül: "Boşanma davalarında süreci uzatan usul hükümlerini ana davadan ayıran, daha hızlı ve yeni bir usul getirmek üzere çalışmalarımızı yoğunlaştırdık." dedi. (1)

Adalet Bakanı, Boşanma, Adalet, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika... Gül: 'Boşanma davalarında süreci uzatan usul hükümlerini ana davadan ayıran, daha hızlı ve yeni bir usul getirmek üzere çalışmalarımızı... - Son Dakika

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