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Son dakika... Gül: "Boşanma davalarında süreci uzatan usul hükümlerini ana davadan ayıran, daha hızlı ve yeni bir usul getirmek üzere çalışmalarımızı... - Son Dakika

Son dakika... Gül: "Boşanma davalarında süreci uzatan usul hükümlerini ana davadan ayıran, daha hızlı ve yeni bir usul getirmek üzere çalışmalarımızı...

03.12.2021 11:05

Son dakika gündem haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüye çıkışı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması KOCAELİ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları" toplantısına katıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüye çıkışı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması KOCAELİ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları" toplantısına katıldı. Bakan Gül: "Boşanma davalarında süreci uzatan usul hükümlerini ana davadan ayıran, daha hızlı ve yeni bir usul getirmek üzere çalışmalarımızı yoğunlaştırdık." dedi. (1)

Son dakika... Gül: Boşanma davalarında süreci uzatan usul hükümlerini ana davadan ayıran, daha hızlı ve yeni bir usul getirmek üzere çalışmalarımızı...
Son dakika... Gül: Boşanma davalarında süreci uzatan usul hükümlerini ana davadan ayıran, daha hızlı ve yeni bir usul getirmek üzere çalışmalarımızı...
Son dakika... Gül: Boşanma davalarında süreci uzatan usul hükümlerini ana davadan ayıran, daha hızlı ve yeni bir usul getirmek üzere çalışmalarımızı...
Son dakika... Gül: Boşanma davalarında süreci uzatan usul hükümlerini ana davadan ayıran, daha hızlı ve yeni bir usul getirmek üzere çalışmalarımızı...

Adalet Bakanı, Boşanma, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Gül: 'Boşanma davalarında süreci uzatan usul hükümlerini ana davadan ayıran, daha hızlı ve yeni bir usul getirmek üzere çalışmalarımızı... - Son Dakika


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