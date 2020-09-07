Son Dakika: Güleda Cankel'in ailesi itiraz edecek - Son Dakika

ISPARTA'da, eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen üniversiteli Güleda Cankel'in (19), Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davasında gerekçeli karar açıklandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ederken müebbet hapis cezası verilmesini yetersiz bulan aile, karara itiraz edeceklerini açıkladı. Cankel ailesinin Avukatı Alev Öztürk, "Zanlının Güleda'yı bilerek ve isteyerek öldürdüğü, bunu mektuba dökmesi apaçık ortadadır. Mahkeme heyetinin karar verirken bu mektubu görmezden gelmesi, ailesini üzmüştür" dedi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, geçen yıl 18 Kasım günü, kaldığı aparttaki odasında, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından boğazı sıkılıp, kabloyla boğulduktan sonra kalbinden bıçaklanarak, öldürüldü. Cinayetin ardından teslim olan Zafer Pehlivan, tutuklandı. Isparta'da 20 Ağustos günü görülen 4'üncü duruşmasında Pehlivan, 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, geçen cuma günü gerekçeli kararı da açıkladı. Zafer Pehlivanlı'nın yazdığı öğrenilen mektuba kararda yer verilmediğini iddia eden Güleda'nın ailesi, karara itiraz etmeye hazırlanıyor.