Bağlarında yetiştirdikleri üzümlerden pekmez yaptıklarını belirten İğde, "Koparılan üzümler yıkanıyor, yıkanan üzümler keselere katılarak eziliyor. Daha sonra suyu kazana dökülüyor. Şırahaneye getirilen üzüm suyu kaynatılarak pekmez oluyor. Kışın soğuk havalarda içmek için bir kısmını ayırıyoruz." dedi.

İmece usulü üzüm toplayan aileler bu ürünün büyük bölümünden pekmez hazırlarken bir kısmını ise asarak kurutuyor.

Kaynak: AA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Gülnar'da kazanlar pekmez için kaynadı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.