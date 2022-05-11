Son dakika! Gülnar'da yangın tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Son dakika! Gülnar'da yangın tatbikatı yapıldı

11.05.2022 16:41
Son dakika! Gülnar'da yangın tatbikatı yapıldı

Edinilen son dakika haberine göre Gülnar ilçesinde Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce yangın tatbikatı yapıldı.

Gülnar ilçesinde Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce yangın tatbikatı yapıldı.

Tatbikata, Mut ve Gülnar Orman İşletme Müdürlüklerine ait 15 arazöz, 6 su tankı ile 90 işçi katıldı.

Bölge Müdürü Kenan Akduman, buradaki konuşmasında, bu tür eğitimlerin en önemli amacının bilinenleri pekiştirmek olduğunu söyledi.

İş güvenliğini de çok önemsediklerini anlatan Akduman, "Uyulması gereken kuralların tamamına uyulmasını istiyoruz. Bu coğrafyada yaşıyorsak bu yangınlarla yüzleşmemiz kaçınılmaz. Her şeyden önce olası yangınların canımıza, sağlığımıza zarar vermemesini temenni ediyorum. 2022 yılının olabildiğince az hasarla geçen bir sezon olmasını diliyorum. Zorlu mücadelede göstermiş olduğunuz gayretten dolayı hepinize teşekkür ediyor, kazasız belasız bir sezon diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tatbikata, Bölge Müdür Yardımcısı Beyhan Altıntaş, Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürü Mehmet Alper, Gülnar İşletme Müdürü Muharrem Şahin, Mut Orman İşletme Müdürü Necmi Poscu, Öz Orman-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Halim Taşkın da katıldı.

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Mersin, Yangın, işçi, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Gülnar'da yangın tatbikatı yapıldı - Son Dakika


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