Son dakika: Gülseren'i 10 bıçak darbesiyle öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

Son dakika: Gülseren'i 10 bıçak darbesiyle öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet

29.12.2020 17:33
Son dakika: Gülseren'i 10 bıçak darbesiyle öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre ANTALYA'nın Alanya ilçesinde geçen yıl eylül ayında eşi Gülseren Yılmaz'ı (32), 10 bıçak darbesiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Hilmi Yılmaz (44), indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırıldı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde geçen yıl eylül ayında eşi Gülseren Yılmaz'ı (32), 10 bıçak darbesiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Hilmi Yılmaz (44), indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırıldı.

Alanya'da yaşayan Gülseren Yılmaz, 2 çocuğunun babası Hilmi Yılmaz'dan boşanmaya karar vererek, babasının Kestel Mahallesi'ndeki müstakil evine taşındı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Hilmi Yılmaz, 26 Eylül 2019 günü saat 11.30 sıralarında, eşi ile konuşmak için kayınpederinin evine gitti. Evde yalnız olan Gülseren Yılmaz, kapıyı açmadı. Bunun üzerine kapıdaki camı kırarak, içeri giren Hilmi Yılmaz, çıkan tartışmanın sonrasında zorla bahçeye çıkardığı kadını 10 yerinden bıçakladı. Hilmi Yılmaz kaçarken, çığlık sesleri üzerine komşular, jandarma ve sağlık ekiplerini aradı. Adrese gelen sağlık görevlilerince ambulansla ağır yaralı olarak Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Gülseren Yılmaz, kurtarılamadı. Olaydan bir süre sonra da Hilmi Yılmaz, jandarma karakoluna giderek, teslim oldu. Yılmaz'ın, kayınpederini arayarak, kızını öldürdüğünü ve karakola teslim olmaya gittiğini söylediği ortaya çıktı.

GÖMLEĞİNDE KAN LEKELERİHilmi Yılmaz, jandarma karakolundaki sorgusunun ardından 27 Eylül 2019 günü sabah saatlerinde, üzerinde kan lekeleri bulunan gömlekle adliyeye sevk edildi. Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece 'eşi kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. Gülseren Yılmaz'ın cenazesi ise Kestel Hanönü Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.SON KEZ HAKİM KARŞISINDAHilmi Yılmaz'ın tutuklu yargılandığı davanın görülmesine, Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Beşinci ve son kez hakim karşına çıkarılan sanık Yılmaz, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Gülseren Yılmaz'ın yakınları ve Gülseren Yılmaz'ın ailesinin avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Ailenin avukatları yaptıkları savunmada sanığın tasarlayarak ve soğukkanlılıkla bu suçu işlediğini, en ufak bir pişmanlık göstermediğini söylerken, çocuklarını da hiç düşünmediğini ve bu nedenle olayın ardından hapisteyken evini ve arsasını sattığını belirtti.'BASINDA CANAVAR GİBİ GÖSTERİLDİM AMA EŞİMİ ÇOK SEVİYORUM'Sanık Hilmi Yılmaz ise duruşmada yaptığı savunmada, "Eşimi ve çocuklarımı çok seviyorum. Çok pişmanım. Acı çekiyorum. Çok utandığım için daha önce söyleyemedim. Eşimin evde ve yalnız olup olmadığını bilmiyordum. Oraya gittiğimde onu gördüğümde konuşmak istediğimi söyledim. 'Senin gibi bir şerefsizle görüşecek bir şeyim yok' diyerek yüzüme tükürdü. Kaçarken hakaretler etmeye devam etti. Bir anlık sinirle yaptım. Basında canavar ilan edildim ama eşimi ben çok seviyorum" dedi.Duruşmaya ara veren mahkeme heyeti daha sonra kararını açıkladı. Sanık Hilmi Yılmaz mahkeme tarafından 'eşi kasten öldürme' suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış ömürboyu hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Hilmi Yılmaz hakkında ayrıca 'mala zarar verme' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından da 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.'İNŞALLAH İÇERİDE ÇÜRÜR'Duruşma sonrası Gülseren Yılmaz'ın annesi Gülnaz Bayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, sanığın en ağır cezayı almasından dolayı içlerinin bir nebze rahatladığını söylerken, "Üzgünüm, kızım öldürüldü. Çok üzgünüz, kızımın iki tane çocuğu ortada kaldı. Bizim yuvamız yıkıldı. Dünyamız karardı. Katilin peşini bırakmayacağız. En ağır cezayı aldı, inşallah orada çürür. Bizim artık konuşacak halimiz yok" dedi.'EMSAL OLMASI AÇISINDAN İTİRAZ EDECEĞİZ'Ailenin avukatı Müjde Tozbey Erden, "Sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ayrıca 'mala zarar verme' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Fakat bu karara biz emsal olması açısından itiraz edeceğiz. Gülseren'in kocası öldürmeden önce evin kapısının önünde gizlice beklemiş ve yanından getirdiği bıçakla cinayeti işlemiştir. 'Eşini tasarlayarak öldürmek' suçundan da bir ceza verilmelidir. Çünkü kadın cinayetlerin emsal olması için bu karar önemlilik taşır" diye konuştu.'TÜRK CEZA KANUNU'NDAKİ EN AĞIR CEZALARDAN BİRİSİ'Mahkemeye katılan Antalya Barosu Kadın Hakları Kurulu olarak duruşmayı takip eden avukat Halime Şenli Bilgin de sanığın iyi bir ceza aldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"İyi bir ceza aldı. Eşi kasten öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet cezası. Türk Ceza Kanunu'ndaki en ağır cezalardan birisi. Tahrik indirimi veya başka bir indirim yapılmadı. Bu da iyi bir haber. Ama bizce önceden tasarlama vardı, konuyu bu yüzden biz de temyiz edeceğiz. Biz bu cezaların caydırıcı olmasını istiyoruz. Çünkü geride kalan gözü yaşlı anne, baba ve 2 çocuk var. İki çocuk yalnız büyüyecek. Anneleri mezarda, babaları hapiste. Biz kadınlar öldürülmesin, şiddet görmesin, çocuklar, annesiz babasız büyümesin diye mücadele ediyoruz. Bunu kamuoyunun bilmesini istiyoruz, bunu mağdur yakınları biliyorlar. Bundan sonra da onları hiç yalnız bırakmayacağız. Kadın dayanışması çok önemlidir. Dayanışma yaşatır diyoruz."


Son dakika: Gülseren'i 10 bıçak darbesiyle öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet
Son dakika: Gülseren'i 10 bıçak darbesiyle öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet
Son dakika: Gülseren'i 10 bıçak darbesiyle öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet
Son dakika: Gülseren'i 10 bıçak darbesiyle öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet
Son dakika: Gülseren'i 10 bıçak darbesiyle öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet
Son dakika: Gülseren'i 10 bıçak darbesiyle öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet
Son dakika: Gülseren'i 10 bıçak darbesiyle öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet

Ağırlaştırılmış Müebbet, Hilmi Yılmaz, Alanya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Gülseren'i 10 bıçak darbesiyle öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Aylin Sözer cinayeti sonrası Bakan Selçuk'tan açıklama: Dava sürecinin yakın takipçisi olacağız Altının kilogramı 445 bin 500 liraya geriledi Bulgarlar Edirne'ye stok akını yaptı, adım atacak yer kalmadı Menemenspor, teknik direktörlük için Ümit Karan'la anlaştı 2020'de en çok haber olan siyasetçi! Kabinedeki iki bakan, Erdoğan hariç bütün liderleri solladı Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Öğretim üyesi Aylin Sözer'i diri diri yakarak öldüren şüphelinin üzerinden kadına ait kolyeler çıktı Dolandırıcı çetesinin lideri iş insanlarına seslendi: Kimseye inanıp para göndermeyin, bizim de başımızı yakıyorsunuz
Yayıncı kuruluş, Türkiye Futbol Federasyon'una ilk ödemeyi gerçekleştirdi Yayıncı kuruluş, Türkiye Futbol Federasyon'una ilk ödemeyi gerçekleştirdi         
17:22
Beşiktaş, Sevilla'lı Joris Gnagnon'u renklerine bağlamayı planlıyor Beşiktaş, Sevilla'lı Joris Gnagnon'u renklerine bağlamayı planlıyor         
17:03
Ethem Sancak, TOGG Yönetim Kurulu'ndan istifa etti Ethem Sancak, TOGG Yönetim Kurulu'ndan istifa etti         
16:46
Yakılarak öldürülen Aylin Sözer'in geçen yıl katıldığı TV programında toplumsal şiddetle ilgili söyledikleri gündem oldu Yakılarak öldürülen Aylin Sözer'in geçen yıl katıldığı TV programında toplumsal şiddetle ilgili söyledikleri gündem oldu         
16:04
Yargıtay'dan dönen 'böcek' davasında eski Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Altıparmak'a ceza Yargıtay'dan dönen 'böcek' davasında eski Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Altıparmak'a ceza         
15:55
Son Dakika! Türkiye ile İngiltere arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı Son Dakika! Türkiye ile İngiltere arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı         
15:31
Tamir etmek istediği kamyonetin altında kalan vatandaş hayatını kaybetti Tamir etmek istediği kamyonetin altında kalan vatandaş hayatını kaybetti         
15:11
Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı         
14:47
Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti         
14:18
Çığ şehidinin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı Çığ şehidinin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı         
14:15
Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık         
14:03
Son Dakika: İstanbul'da feci olay! Öğretim görevlisi Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen saldırgan tarafından yakılarak öldürüldü Son Dakika: İstanbul'da feci olay! Öğretim görevlisi Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen saldırgan tarafından yakılarak öldürüldü         
13:39
ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu         
13:16
Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü         
11:06
TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti         
09:53
Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak         
09:39
Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2020 17:38:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Gülseren'i 10 bıçak darbesiyle öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei