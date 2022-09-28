Son Dakika | Gümrük kaçağı cihazlarla kripto para üretimi yapan şüpheliye gözaltı - Son Dakika
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Son Dakika | Gümrük kaçağı cihazlarla kripto para üretimi yapan şüpheliye gözaltı

28.09.2022 11:50
Son Dakika | Gümrük kaçağı cihazlarla kripto para üretimi yapan şüpheliye gözaltı

Son dakika haberleri... EDİRNE'de jandarma ekipleri, gümrük kaçağı cihazlarla kripto para üretimi yaptığı belirlenen B.B.'yi gözaltına aldı.

EDİRNE'de jandarma ekipleri, gümrük kaçağı cihazlarla kripto para üretimi yaptığı belirlenen B.B.'yi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Uzunköprü ilçesinde B.B.'nin evinde gümrük kaçağı cihazlarla kripto para üretimi yaptığını belirledi. Eve operasyon düzenleyen ekipler, kripto para üretiminde kullanılan ana kart, ram, işlemci, güç kaynakları ve ekran kartları ele geçirdi. Malzemelere el koyulurken gözaltına alınan B.B. ile ilgili soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Gümrük kaçağı cihazlarla kripto para üretimi yapan şüpheliye gözaltı - Son Dakika

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