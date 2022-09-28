İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Uzunköprü ilçesinde B.B.'nin evinde gümrük kaçağı cihazlarla kripto para üretimi yaptığını belirledi. Eve operasyon düzenleyen ekipler, kripto para üretiminde kullanılan ana kart, ram, işlemci, güç kaynakları ve ekran kartları ele geçirdi. Malzemelere el koyulurken gözaltına alınan B.B. ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Gümrük kaçağı cihazlarla kripto para üretimi yapan şüpheliye gözaltı - Son Dakika

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