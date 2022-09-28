Son Dakika | Gümrük kaçağı cihazlarla kripto para üretimi yapan şüpheliye gözaltı

EDİRNE'de jandarma ekipleri, gümrük kaçağı cihazlarla kripto para üretimi yaptığı belirlenen B.B.'yi gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Uzunköprü ilçesinde B.B.'nin evinde gümrük kaçağı cihazlarla kripto para üretimi yaptığını belirledi. Eve operasyon düzenleyen ekipler, kripto para üretiminde kullanılan ana kart, ram, işlemci, güç kaynakları ve ekran kartları ele geçirdi. Malzemelere el koyulurken gözaltına alınan B.B. ile ilgili soruşturma sürüyor.
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