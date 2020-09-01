Son Dakika: "Gümrük vergilerinin artırılması yerli üreticinin lehine" - Son Dakika

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında getirilen ek gümrük vergilerinin ithalata etkisini değerlendiren Gümrük Müşaviri Saruhan Sarman, "Pandemi nedeniyle 400'ün üzerinde ürüne getirilen ek gümrük vergilerinde hedefin hem koronavirüs nedeniyle oluşan ekonomik durgunluğun etkilerini azaltmak hem de yerli üreticiyi desteklemek olduğunu düşünüyorum" dedi.

Yaklaşık 400'e yakın ürüne getirilen ek gümrük vergileri, yeni bir karar açıklanmazsa 30 Eylül'e kadar geçerli olacak. Bakanlıktan yapılan son açıklamaya göre 'İthalat Rejimine Ek Karar' kapsamında, yerli üretime destek ve yerli üreticinin korunması amacıyla ceviz, sarımsak, çerezlik, çay ve yağlık ayçiçeği gibi ürünlerin ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranlarında değişiklik yapılmadan, etkin bir uygulamaya gidildi.

Gümrük Müşaviri Saruhan Sarman, "Ek gümrük vergilerine tepkiler olsa da bu güncelleme Dünya Ticaret Örgütü kurallarına bağlı olarak belirlendi. Koronavirüs etkisinin hala büyük bir tehdit olarak varlığını sürdürüyor olması, kararın 30 Eylül 2020 tarihi ile sınırlı kalmaması ve en azından 2020 sonuna kadar uzatılması, yerli üretici için biraz daha rahatlama sağlayacaktır" dedi. Yerli üretici için kritik öneme sahip ürünlerde ithalat vergisinin gerekli olduğunun altını çizen Saruhan Sarman "Bazı ürünler Türkiye için hem ekonomik hem de stratejik bir öneme sahip. Bu ürünlerin başında hiç şüphesiz fındık, ceviz, Antep fıstığı, çay gibi ürünler geliyor. Bu ürünlerin ülkemize girişinin vergilerle daha zor hale getirilmesi ülkemizdeki yerli üreticinin de bir süredir talep ettiği konuların başında geliyordu. Geç de olsa önemli bir adımın atılması bizi de fazlasıyla sevindirdi. Yerli üretici vergi oranlarının daha da artırılmasından yana tavır koysa da bu durum yabancı girişimcinin tamamen ticaretten vazgeçmesi gibi bir tehlikeyi de getirebilir. Bu konuda detaylı bir araştırmanın ardından oranlar konusunda karar verilebilir" şeklinde konuştu. "DIŞ TİCARET AÇIĞININ AZALTILMASI AMAÇLANIYOR"

Saruhan Sarman, ek gümrük vergileri hakkında, "Pandeminin de etkisiyle birlikle ihracatta ve turizm gelirlerinde ciddi bir düşüş yaşandı. Bununla birlikte döviz kurlarında da ciddi oranda artışlar görüldü. Bazı ithal ürünlere ek gümrük vergisi getirerek mevcut dış ticaret açığının azaltılması amaçlanıyor. Yüksek gümrük vergileriyle, dış ticaret açığı azalacak ve dövize olan talep düşecektir. Bu da kur üzerindeki baskıyı da azaltacaktır" ifadelerini kullandı.