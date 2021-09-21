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Gümüşhane'de, "Cihad-ül Ekber Danişmendiler ve Bir Zamanlar Selçuklu" projesi kapsamında, Selçuklu ile Danişmendiler dönemine ait şapkalar, kitre heykeller ve dönemi anlatan yağlı boya tabloların yer aldığı sergi açıldı.

İl Kültür Müdürlüğü Salonu'ndaki sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Müzeler Genel Müdürlüğü ile Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi (GAKSA) iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Serginin açılışına katılan Vali Kamuran Taşbilek, emeği geçenlere teşekkür etti.

GAKSA Yönetim Kurulu Başkanı Işın Fırat ise amaçlarının genç kitlelere ulaşarak Selçuklu ve Danişmendlileri tanıtmak olduğunu söyledi.

Karadeniz turnesine Bayburt'tan başladıklarını, Karadeniz Ereğli'ye kadar devam edeceklerini belirten Fırat, "Bu sergi 13 şehri dolaşacak. Sergide, sultanların, hanım sultanların, banilerin, ulemaların kitreden, dökümden ve canlandırma silikondan yapılan heykelleri, replika kostümler, Selçuklu'yu ve Danişmendlileri ifade eden aynı zamanda menkıbe tasviri dediğimiz yaşanmışlıklarıyla yağlı boya tablolara dönüştürdüğümüz 350 parçalık bir koleksiyon yer aldı." diye konuştu.

Fırat, bir heykelin 5 ay ile 9 aylık zamanda yapıldığını ifade ederek, heykeller ile heykellerin giydiği kostümlerin ve nakışların tamamının el emeğiyle yapıldığını aktardı.