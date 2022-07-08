Son Dakika | Gümüşhane'de jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı

Gümüşhane'de jandarma ekipleri, Kurban Bayramı öncesi trafik uygulaması yaptı.

Ekipler, Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki İkisi uygulama noktasında bomba ve narkotik köpekleriyle denetim gerçekleştirdi.

Uygulamaya katılan Vali Kamuran Taşbilek, sürücülere ve ailelerine pestil ve köme ikram etti, trafikte dikkatli olmalarını istedi.

Taşbilek, denetimlerin, vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmeleri için yapıldığını söyledi.

Denetimler esnasında sürücülere tavsiyelerde bulunan Taşbilek, "Bayram vesilesi ile seyahat eden bütün vatandaşlarımıza dikkatli olmaları ve her iki saatte 10 dakika mola vermelerini tavsiye ediyoruz. Ön ve arka koltuklarda mutlaka emniyet kemerlerinin takılı olmasını tavsiye ediyoruz." dedi.

Taşbilek'e, Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökçek, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay da eşlik etti.