Son dakika haberleri: Gümüşhane'de yoldan çıkan araç tünel duvarına çarptı: 1 ölü - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Gümüşhane'de yoldan çıkan araç tünel duvarına çarptı: 1 ölü

09.05.2022 22:01

Son dakika 3. sayfa haberi: Gümüşhane'de yoldan çıkan araç tünel duvarına çarptı: 1 ölü Gümüşhane'nin Torul ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç yoldan çıkarak tünel girişine çarptı.

Gümüşhane'de yoldan çıkan araç tünel duvarına çarptı: 1 ölü

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Torul ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç yoldan çıkarak tünel girişine çarptı. Kazada hurdaya dönen araçta bulunan şoför hayatını kaybetti.

Kaza 20.40 sıralarında Gümüşhane'nin Torul ilçesi Harmancık Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hami Ünlü yönetimindeki 29 DD 395 plakalı ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak Harmancık Tüneli girişinde beton duvara çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan Hami Ünlü, AFAD ekiplerinin çalışması sonucunda sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü ağır yaralı olarak Torul Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Hami Ünlü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri: Gümüşhane'de yoldan çıkan araç tünel duvarına çarptı: 1 ölü
Son dakika haberleri: Gümüşhane'de yoldan çıkan araç tünel duvarına çarptı: 1 ölü
Son dakika haberleri: Gümüşhane'de yoldan çıkan araç tünel duvarına çarptı: 1 ölü
Son dakika haberleri: Gümüşhane'de yoldan çıkan araç tünel duvarına çarptı: 1 ölü
Son dakika haberleri: Gümüşhane'de yoldan çıkan araç tünel duvarına çarptı: 1 ölü
Son dakika haberleri: Gümüşhane'de yoldan çıkan araç tünel duvarına çarptı: 1 ölü
Son dakika haberleri: Gümüşhane'de yoldan çıkan araç tünel duvarına çarptı: 1 ölü
Son dakika haberleri: Gümüşhane'de yoldan çıkan araç tünel duvarına çarptı: 1 ölü

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Gümüşhane'de yoldan çıkan araç tünel duvarına çarptı: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Gümüşhane'de yoldan çıkan araç tünel duvarına çarptı: 1 ölü - Son Dakika
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