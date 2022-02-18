Gümüşhane merkezli 9 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 12 kişi serbest bırakıldı.

Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak silah ticareti ve imalatına yönelik Gümüşhane merkezli İstanbul, Bursa, Antalya, Samsun, Kocaeli, Muğla, Trabzon ve Giresun'da 41 adrese 14 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 12 kişinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerin 3'ü emniyetten, biri ise sevk edildiği Torul Adliyesinde savcılık ifadesinin ardından salıverildi.

Savcılıktaki işlemleri sonrası nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.