Son dakika güncel: 6 terörist gözaltına alındı - Son Dakika
Son dakika güncel: 6 terörist gözaltına alındı
Gelen son dakika haberine göre MSB: "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.
MSB: "Terör örgütü PKK/ YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı."
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13.06.2020 19:18:01. #1.13#
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