Son dakika güncel: "9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı Online" Murathan Mungan'ın konuşmasıyla sona erdi - Son Dakika

Türkiye Yayıncılar Birliği (TYB) tarafından 2 yılda bir düzenlenen ve bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çevrim içi olarak gerçekleştirilen "9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı Online" sona erdi

İki günde basılı ve dijital yayıncılık alanlarında çok sayıda önemli ismi ağırlayan kurultay, şair ve yazar Murathan Mungan'ın konuşmasıyla sona erdi.

Mungan, kurultayın yeni tip koronavirüs gölgesinde geçtiğini belirterek, "Bu sorun bugünden yarına çabucak çözülecek ve hayata kaldığımız yerden devam edecekmişiz gibi bir izlenim uyandırmıyor. Dahası bunun yeni virüslerle ve yeni krizlerle de bizi bekleyen bir sürecin işareti olduğunu, bu işe aklı erenler, dünyayı başka türlü takip edenler söylüyorlar. Önümüzdeki zaman dilimini nasıl yaşayacağımız konusunda bunun belirleyici bir rol oynadığını biliyoruz. Artık böyle bir şey olmamış gibi yapamayız. Yayın dünyası için de bunun ciddi bir kriz olduğu ortada." dedi.

Her şeye rağmen ilerlemeye devam etmekten yana olduğunu belirten Mungan, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar neyi iyi yapıyorsak aynı şeyin düzeyini bitirmeden, nitelik kaybetmeden, ödün vermeden daha iyisini yapmaya çalışmanın şiarımız olduğunu düşünüyorum. Bu sektörün hangi alanında olursak olalım bunu çok önemsiyorum. Daha iyisini yaparak çalışmayı sürdürmekten başka bir şey göremiyorum kendi adıma. Koşullar değişiyor. Elbette değişecek. Koşullar hep değişir zaten. Ama insan soyu bu koşullara hep ayak uydurmuş."

Ünlü şair, ilerlemenin herkesin ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İnsanın sanata, düşünmeye ve güzelliğe ihtiyacı var. Bu değişen koşulları hesaba katarak gereken noktalarda uyum sağlayarak, kendi varlık alanlarımızı koruyarak bir zincir halinde bu krize karşı toplu halde, toplu pozisyon alarak karşı durabileceğimiz kanısındayım. Bu (sorun), bugüne kadar olmayan şeyleri de gündeme getirecektir. Zincirden kastım, yazan, çizen, söyleyen, çeviren, basan, yayınlayan, kitapçısında satan bu zincirin kendi iç sorunlarını daha net biçimde ortaya koyduğu ve toplu halde hareket etmenin zeminini arayacağı başka bir dönem başladığı kanısındayım. Bundan önceki kimi esnetmelerle bu savuşturuluyor, geçiştiriliyor, bir takım iç anlaşmazlıklar büyütülüyordu ama artık bu kriz başka bir şey söylüyor bize."

"Hep kitaplarla çevrili bir hayatım oldu"

İlk kitabı Mahmud ve Yezida'nın 1980'de yayımlanmasının üzerinden 40 yıl geçtiğine dikkati çeken Mungan, "Hep kitaplarla çevrili bir hayatım oldu. Kitap her zaman benim için kıymetli bir şey oldu. Kitaplar nesne olarak da kıymetlidir. Kitaplar sadece içinden bilgi aldığımız, güzellik ve estetik duygumuzu incelten, duyarlılığımızı zenginleştiren, düşüncelerimize düşünce katan bir şey değildir. Elimize aldığımızda, dokunduğumuzda, sevdiğimiz, sakladığımız, rafa dizdiğimiz, ilişki kurduğumuz bir şeydir. Kitap temastır. Evimde hepsini okumaya ömrün yetmeyeceği kadar çok kitap var ve hala ciddi ölçüde kitap alıyorum. Güzel bir nesne çünkü bir haz nesnesi. Okumanın, anlamanın, kavramanın, yorumlamanın verdiği hazzın dışında nesne olarak dokunmanın, görmenin, hangi yaşta aldığın, hangi dükkandan aldığın, kimlerle beraber okuduğun, kimlerle tartıştığının hatıralarıyla beraber gelen bir nesne." değerlendirmesinde bulundu.

"Baskı kitaplar yerine açıkçası e-kitapları koyamıyorum"

Murathan kendisi için basılı kitabın önemine değinerek, şöyle devam etti:

"Günün bir vakti kalkıp bir rafta aradığın kitaptan söz etmeye çalışıyorum. O altını çizdiğin, kenarına çarpı işareti attığın ya da içinde bir kağıt unuttuğun, not aldığın bir hatıradan söz ediyorum. O kitap raflarında ava çıkmanın ritüelinden söz ediyorum. Yani kitabı hayatımızdan çıkardığımız anda sadece kitabı çıkarmış olmuyoruz. Kitabın etrafındaki hatıralar örüntüsünü de hayatımızdan çıkarıyoruz. Tabii bu hatıralara hiçbir zaman sahip olmayanlar da var.

Ben baskı kitaplar yerine açıkçası e-kitapları koyamıyorum. Teknolojik gelişmeye elbette karşı değilim. Teknolojik ortam benim itiraz etmemle geri dönecek değil. Zaten niye itiraz edeyim. Ama hep şunu düşünüyorum, bu konuda araştırmalar da var: Benim kuşağım ya da benden bir sonraki kuşağın kitapla kurduğu ilişki sayfadan sayfaya geçiş, sayfayı bir önceye bir sonraya hareket ettirmenin, yana not almanın, işaretlemenin, istediğin zaman kanepeye uzanıp okumanın, plaja gittiğinde yanında taşımanın, hayatın bir parçası olmanın yerini dijital bir şeyin tuttuğunu düşünmüyorum."

Yerli ve yabancı önemli isimler kurultaya katıldı

İki gün boyunca devam eden etkinlikte gerçekleşen 6 oturumda yurt dışından 12, Türkiye'den 46 konuşmacı kitapseverlerle buluştu.

Oturumlarda "Yayın Dünyasında Yeni Dönem", "Yayıncılıkta Dijital Seçenekler", "Telif Haklarında Olası Gelişmeler", "Kitap Tedarik Zincirinde Yeni Dönem", "Yazılı Kültürü Koruma Yasası İçin Yeni Bir Yol" ve "Okuma Kültürümüz ve Geleceğe Bakış" başlıkları konuşuldu.

Kurultaya ayrıca Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) Başkanı Hugo Setzer ve yazar Amin Maalouf'un yanı sıra yurt dışından Uluslararası Bağımsız Yayıncılar Birliği Yürütme Kurulu Başkanı Laura Aufrere, Amerikan Yayıncılar Birliği Başkanı ve CEO'su Maria A. Pallante, Telif Hakları ve Hak Danışmanı Lynette Owen, Telif Hakları ve Toplu Hak Yönetimi Bağımsız Danışmanı ve IFRRO Eski CEO'su Olav Stokkmo, Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) Başkan Yardımcısı Bodour Al Qasimi, yazar Alberto Manguel, yayıncı Richard Charkin, İtalyan Yayıncılar Birliği Başkanı Ricardo Franco Levi, OECD Eğitim ve Beceriler Başkanlığı Direktörü Andreas Schleicher, Alman Okuma Vakfı Stiftung Lesen CEO'su ve Avrupa Okuma ve Okuryazarlık Kuruluşları Ağı EURead Yönetim Kurulu Başkanı Jörg F. Maas da video kaydı konuşmalarıyla katılarak katkıda bulundular.

Oturumlara Türkiye'den katılan isimler ise Ahmet Çakmak, Ahmet Ümit, Banu Ünal, Berk İmamoğlu, Burcu Gündüz Masalacı, Burutay Kaya, Caner Eler, Cem Özyiğit, Cemil Sobacı, Cumhur Özdemir, Ebru Şenol, Edibe Usta, Emrah Kısakürek, Erol Aydın, Esen Arslandoğan, Gülgün Çarkoğlu, Haluk Hepkon, Hande Demirtaş, İlbay Kahraman, Kenan Kocatürk, Kıvanç Çınar, Kutbettin Bingölbalı, Dr. Melike Günyüz, Meriç Güleç, Mert Fırat, Mesut Özdemir, Metin Celal, Mine Soysal, Murat Bahadır, Murathan Mungan, Mustafa Nemutlu, Müge Sökmen, Münir Üstün, Özgür Akın, Reyhan Özmen, Rober Koptaş, Savaş Kılıç, Servet Düz, Sinan Çam, Şafak Pala, Tan Çağlayan, Taner Beyoğlu ve Yekta Kopan oldu.