Son dakika güncel: AA Sakarya Bölge Müdürü Yalçıntaş'tan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye ziyaret - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi ziyaret etti.
Yalçıntaş'ı makamında kabul eden Yüce, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ajansın çalışmaları hakkında bilgi veren Yalçıntaş, ziyaret sonunda AA'nın foto muhabirlerince, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü Yüce'ye hediye etti.