Son dakika güncel: ABD'den Japonya'ya 23,11 milyar dolara 105 adet F-35 satışına onay - Son Dakika

Son dakika güncel: ABD'den Japonya'ya 23,11 milyar dolara 105 adet F-35 satışına onay

Son dakika haberlerine göre ABD Dışişleri Bakanlığı, Japonya'ya 23,11 milyar dolar değerinde 105 adet F-35 tipi 5'inci nesil savaş uçağının satışına onay verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Japonya'ya 23,11 milyar dolar değerinde 105 adet F-35 tipi 5'inci nesil savaş uçağının satışına onay verdi.

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ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Japonya'ya Dış Askeri Satış kapsamında 23 milyar 11 milyon dolar değerinde 105 adet F-35 Müşterek Taarruz Uçağı ve ilgili ekipmanlarının satışına onay verilmesine karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, satış paketinde 63 konvansiyonel kalkış ve iniş yapabilen F-35A, 42 kısa mesafe kalkış ve dikey iniş yapabilen F-35B tipi savaş uçağının yanı sıra 5 adet yedek F-35 motorunun bulunduğu kaydedildi.

Bu satış gerçekleştiği takdirde, Suudi Arabistan'a 2010 yılında yapılan 29 milyar dolarlık askeri satıştan sonra ABD tarihindeki en büyük satış olacağı belirtildi.

Satışın gerçekleşmesi için Kongrenin 30 gün içinde itiraz etmemesi gerekiyor.

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Diğer taraftan Ajans, Tavyan'a Patriot hava savunma sistemlerinin tamir ve yenilenmesi için 620 milyon dolarlık satışa onay verildiği açıklamasını yaptı.

Bunun yanı sıra Almanya'ya 130 milyon dolar değerinde 64 adet MK-54 tipi hafif torpido ve 10 adet MK-54 torpido çevrim kiti satışına, Belçika'ya ise 33 milyon dolar değerinde 29 adet MK-54 hafif torpido satışına onay verildiği bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 02:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika güncel: ABD'den Japonya'ya 23,11 milyar dolara 105 adet F-35 satışına onay - Son Dakika
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