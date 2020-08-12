Son dakika güncel: Ahlat'ta Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı

"Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında ilçedeki iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve fırınlar denetlendi.

Kaymakamı Erkan İsa Erat'ın da katıldığı denetimlerde vatandaşlar maske kullanımı ve sosyal mesafe konularında uyarıldı.

Kaymakam Erat'a Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İlçe Emniyet Müdürü Engin Pınar, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, Sağlık Müdürü Dr. Nedim Bedir, İl Genel Meclis Üyesi Ertuğ Buğra Azapağası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mesut Şeker, ve Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden de eşlik etti.