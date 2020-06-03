Son dakika güncel: Akdeniz Belediyesinden Berberler ve Kuaförler Odasına dezenfektan desteği - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, Başkan Muhammet Mustafa Gültak'ın talimatıyla berber ve kuaför salonlarına dağıtılmak üzere, Berberler ve Kuaförler Odasına 1 litrelik 855 adet dezenfektan desteğinde bulundu.



Akdeniz Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele sürecinde, 1 Haziran'da başlayan normalleşme dönemine geçişle beraber yeniden hizmete açılan berber ve kuaför salonları için dezenfektan hazırladı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Gültak'ın talimatı üzerine hazırlanan 1 litrelik 855 adet dezenfektan dolu şişe, bu işletmelere dağıtılmak üzere Mersin Berberler ve Kuaförler Odası'na teslim edildi.



"Berber ve kuaförlerimiz çok dikkatli davranmalı"



Mersin Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Doğan Gündüz,; yaptığı açıklamada, "Korona virüs salgını nedeni ile berber ve kuaförlerimizin özellikle hijyen konusunda çok dikkatli olması gerekmektedir. Esnafımızla yaptığımız çalışmalarda bu konuyu üst seviyeye çıkarmış bulunmaktayız. Belediye Başkanlarımızla yaptığımız görüşmelerde esnafımıza bu konuda da destek vermelerini talep ettik. Akdeniz Belediye Başkanımız Mustafa Gültak'a, vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Belediyemiz, berber ve kuaför işletmelerinin dezenfekte edilmesi noktasında çalışmalarını ilçe genelinde aralıksız sürdürmüştür. Bize teslim edilen dezenfektanları esnafımızı bizzat ziyaret ederek teslim edeceğiz" dedi. - MERSİN