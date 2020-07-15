Son dakika güncel: Akkuyu'nun ilk ünitesi için kilit aşama tamam - Son Dakika

MERSİN'in Gülnar ilçesinde yapımı sürdürülen, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS'nin ilk ünitesi için üretilen reaktör basınç kazanı, hidrolik testinden başarıyla geçti.
Kazanın hidrolik deneyi, Rosatom'un Mühendislik Bölümü Atomenergomash'ın bünyesinde bulunan AEM-Teknoloji Atommash AŞ Volgodonsk Şubesi'nde gerçekleştirildi. Reaktör basınç kazanının hidrotestleri için hazırlık, karantina koşulları altında yapıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan AEM-Teknoloji AŞ Volgodonsk Şubesi Müdürü Rovshan Abbasov, bu koşullara rağmen gerekli tüm işlemlerin hatasız ve yüksek kalitede yürütüldüğünü belirterek, "Uzmanlar yapılması gereken tüm işlemleri eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirdi. Hidrolik testlerle hem reaktör basınç kazanının baz metalinin ve kaynaklanmış ek yerlerinin sağlamlığı hem de bu parçaların belirlenen hizmet ömrü olan 60 yıllık süre zarfında nükleer santralde çalışmaya hazır olduğu onaylanmış oldu" dedi.
Türkiye'nin yapımına devam edilen ilk nükleer santrali olan Akkuyu NGS projesinde, 4 adet Rus tasarımı 3+ nesil VVER reaktörü bulunacak. Her reaktörün kapasitesi ise 1200 MW (megawatt) olacak. Bugüne kadar Rus tarafının finanse ettiği Akkuyu NGS projesi, 'yap- sahip ol- işlet' modeline uygun olarak gerçekleştirilen ilk proje olma özelliğini taşıyor.