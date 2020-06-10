Son dakika güncel: Almanya'nın Libya Büyükelçisi Hafter ile görüştü - Son Dakika

Almanya'nın Libya Büyükelçisi Oliver Owcza'nın ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile Bingazi kentinde bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Büyükelçinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "General Hafter ile bugünkü görüşmemizde, devam eden askeri çatışmalar ve bunların siviller üzerindeki endişe verici etkilerine yönelik kaygılarımı paylaştım. Güvenilir bir ateşkes için (Birleşmiş Milletler himayesindeki) 5+5 (ateşkes) görüşmelerine yapıcı biçimde devam edilmesini ve yapısal güvenlik sorunlarına işaret edilmesini teşvik ettim." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, darbeci lider Hafter'in basın ofisinden yapılan açıklamada, Alman Büyükelçisi ile Bingazi'de yapılan görüşmede Berlin'in daha önceden desteğini açıkladığı "Kahire Bildirgesi" konusunun ele alındığı belirtildi.

Libya'da bugüne kadar ateşkes ve siyasi çözüm önerilerini reddeden Hafter, ülkenin batısında Libya ordusu karşısında yaşadığı yenilgilerin ardından, müttefiği Mısır ile yeni bir siyasi girişim çağrısında bulunmuştu.

Hafter ve müttefikleri bu kapsamda 6 Haziran'da Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanmıştı.

Yapılan görüşmelerin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, Hafter ve siyasi müttefiki Akile Salih, ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, 8 Haziran itibarıyla Libya genelinde ateşkes öngören "Kahire Bildirgesi" isimli bir duyuru yapmıştı.

Rusya, ABD, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Suudi Arabistan ve Arap Birliği'nden girişime destek açıklamaları gelmişti.

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ise Hafter milislerinin işgalindeki sahil kenti Sirte ve stratejik askeri hava üssüne ev sahipliği yapan Cufra bölgelerini kurtardıktan sonra müzakere masasına oturacaklarını, ancak bu iki noktada Rusya'nın askeri üs kurmasının engellenmesi gerektiğini bildirmişti.