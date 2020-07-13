Son dakika güncel: Almanya Sağlık Bakanı Spahn: "Koronavirüste ikinci dalga tehlikesi gerçek" - Son Dakika

Son dakika güncel: Almanya Sağlık Bakanı Spahn: "Koronavirüste ikinci dalga tehlikesi gerçek"

Son dakika güncel haberi: Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga tehlikesinin gerçek olduğunu söyledi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga tehlikesinin gerçek olduğunu söyledi.

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Spahn Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler ile Berlin'de düzenlediği ortak basın toplantısında halka salgınla mücadele kapsamında hijyen kurallarına uyma çağrısında bulunarak, "Koronavirüste ikinci dalga tehlikesi gerçek" ifadesini kullandı.

Özellikle tatil döneminde herkesin salgın konusunda daha dikkatli olmasını isteyen Spahn özellikle İspanya'nın Mayorka Adası'na giden tatilcilerin davranışlarından duyduğu endişeleri dile getirdi.

Mayorka Adası'nda tatil yapanların eğlence ve kutlama yaparken hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymadıklarına ilişkin haberlerin Alman medyasında geniş yer bulması üzerine Spahn, "Mayorka'nın ikinci bir İschgl olmasına izin veremeyiz" dedi.

Avusturya'nın kayak merkezi İschgl'deki kutlamalar, Almanya'da koronavirüsün yayılmasında başlangıç ??noktalarından biri olarak görülüyor.

Test kapasitesi haftada bir milyondan fazla

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler de Almanya'da test kapasitesinin haftada bir milyondan fazla olduğunu söyledi.

Wieler özellikle tatilcilerin havalimanlarında daha dikkati davranmalarını isteyerek, "Tatilde ve dönüşte maske takılmaya devam edilmeli." uyarısında bulundu.

Wieler Almanya'da vaka sayısı 198 bin 963 olarak açıklarken Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 9 bin 64 olduğunu belirtti.

Koronavirüs, Almanya, Berlin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika güncel: Almanya Sağlık Bakanı Spahn: 'Koronavirüste ikinci dalga tehlikesi gerçek' - Son Dakika
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