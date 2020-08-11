Son dakika güncel: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 4'ü Bylock kullanıcısı, 10... - Son Dakika

Son dakika güncel: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 4'ü Bylock kullanıcısı, 10...
Bir son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 4'ü Bylock kullanıcısı, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 4'ü Bylock kullanıcısı, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 10:25
Kaynak: AA
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