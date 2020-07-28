Son dakika güncel: Antalya Diplomasi Forumu - Son Dakika

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında video konferans yöntemiyle " Asya'da Bölgesel İş Birliğini Teşvik Amacına Yönelik Olarak Pandeminin Etkilerinden İstifade Edilmesi" başlıklı çevrim içi etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Japonya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Suzuki Keisuke, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu İcra Sekreteri Armida Salsiah Alisjahbana, Asya İşbirliği Diyaloğu Genel Sekreteri Dr. Pornchai Danvivathana, Asya Kalkınma Bankası Bilgi Yönetimi ve Sürdürülebilir Kalkınmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Bambang Susantono da katıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, konuşmasına, dün Mersin'in Mut ilçesinde Türk askerlerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit düşen 4 asker için başsağlığı, yaralılara da geçmiş olsun dileğinde bulunarak başladı.

Bayramov, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkesi ve dünya genelinde birçok alandaki olumsuz etkilerine değinerek "Kovid-19, halk sağlığına ilişkin küresel çaba gerektiren bir dizi zorluk ve aksaklık olduğunun anlaşılmasını sağladı." dedi.

Azerbaycan'ın, Kovid-19'un yayılmasını engellemek için hem ülke içinde hem de yurt dışında büyük çaba ortaya koyduğunu dile getiren Bayramov, ülkesinin salgınla mücadelede sağlık ve finans alanında destek sağladığını kaydetti.

Öte yandan Azerbaycan'ın, Türk Konseyi'nde de aktif rol aldığının altını çizen Bayramov, salgın sürecinde ve sonrasında Türk Konseyi'ne üye ülkeler arasındaki iş birliğinin önemine işaret etti.

Bayramov, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik son dönemde de saldırılarını artırdığına dikkati çekerek tüm dünya Kovid-19 salgınıyla mücadele için harekete geçerken, Ermenistan'ın mevcut gerginliği azaltmak yerine bölgede provokatif adımlar attığını vurguladı.

" Türkiye, Doğu ve Batı'yı, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan bir köprü görevinde"

Japonya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Keisuke, Çavuşoğlu'na ve katılımcılara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, forumun aslında Antalya'da gerçekleşmesini umduklarını fakat maalesef salgından ötürü programın sanal ortamda yapıldığını söyledi.

Coğrafi ve siyasi manada Japonya'nın Doğu ve Batı'yı, Asya ve Amerika'yı birbirine bağlayan bir rolü olduğunu ifade eden Keisuke, "Türkiye de benzer bir role sahip. Doğu ve Batı'yı, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan bir köprü görevi üstleniyor." dedi.

"Pandemi, bölgesel iş birliğine kesinlikle ihtiyaç olduğunu gözler önüne serdi"

BM Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu İcra Sekreteri Alisjahbana da "Pandemi, ekonomilerimizin ve toplumlarımızın ne kadar birbirine bağlı olduğunu, hiçbir ülkenin bu salgının ekonomik etkileriyle tek başına baş edemeyeceğini ve bölgesel iş birliğine kesinlikle ihtiyaç olduğunu gözler önüne serdi." diye konuştu.

Bu süreçte, ülkelerin sağlık sistemlerinin ve acil durumlara hazırlıklı olmalarına yönelik altyapıların güçlendirilmesinin yanı sıra kırılgan grupları güçlendirerek toplumların direncinin artırılmasının gerekliliğini anlatan Alisjahbana, ticaret, yatırım bağlantıları, ulaştırma ve dijitalleşme konularında iş birliğinin de önemli olduğunu belirtti.

Video konferansta, Asya İşbirliği Diyaloğu Genel Sekreteri Dr. Pornchai Danvivathana ile Asya Kalkınma Bankası Bilgi Yönetimi ve Sürdürülebilir Kalkınmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Bambang Susantono da salgının bölgeye etkilerine ve bu süreçte atılabilecek iş birliği ve dayanışma adımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.