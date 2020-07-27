Son dakika güncel: Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Aydın- Denizli kara yolunun Güzelköy mevkisinde, Ömer Öner yönetimindeki 09 ND 028 plakalı otomobil, Mehmet Ağır idaresindeki 35 HRC 27 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüleri Ömer Öner ve Mehmet Ağır yaralandı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralılar Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.