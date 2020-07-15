Son dakika güncel: Aydınlı genç şampiyonlar Başkan Atay'ı ziyaret etti - Son Dakika

Özel bir televizyon kanalında yayınlanan 'Benimle Söyle' şarkı yarışmasının Aydınlı şampiyonları Asrın Aydoğdu ve Alp Üstünbıçak, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a ziyarette bulundu.

Şarkı yarışmasında 1'inci olan Adnan Menderes Anadolu Lisesi 3'üncü sınıf öğrencileri Asrın Aydoğdu ve Alp Üstünbıçak, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ile bir araya geldi. Başkan Atay, elde ettikleri şampiyonlukla Aydın'a büyük gurur yaşatan 2 genci tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Sanata ve sanatçıya değer verdiklerini belirten Başkan Atay tarafından genç şarkıcılara plaket ve çiçek takdim edildi.

Birlikte müzik yapmaya, katıldıkları liseler arası müzik yarışmasıyla başlayan Asrın ve Alp, 'Benimle Söyle' isimli yarışmada alanının en iyi sanatçılarından oluşan 100 kişilik jüride 93 jüri üyesinin oyunu alarak araba ödülünün sahibi oldular. Aydınlı Alp ve Asrın, 3'lü finalde Haluk Levent'in seslendirdiği 'Aşkın Mahpushane' şarkısıyla Aydın'a 1'inciliği getirdiler. - AYDIN