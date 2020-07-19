Son dakika güncel: Azez'de bomba yüklü araçla terör saldırısı - Son Dakika

Son dakika güncel: Azez'de bomba yüklü araçla terör saldırısı

Son dakika güncel haberi: Azez'de bomba yüklü araçla terör saldırısıKİLİS'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde, PKK/YPG tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Azez'de bomba yüklü araçla terör saldırısı

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KİLİS'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde, PKK/ YPG tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Suriye'nin Azez kentine bağlı Succu bölgesinde öğleden sonra terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araç infilak ettirildi. Azez'de tedirginliğe yol açan patlamada 3 sivil hayatını kaybederken, yaklaşık 2 kişi de yaralandı. Patlamanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Azez'de ilk müdahalesi yapılan yaralılardan durumu ağır olanlar ise Kilis'e sevk edildi.

Suriye, Azez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 22:23 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika güncel: Azez'de bomba yüklü araçla terör saldırısı - Son Dakika
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