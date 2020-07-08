Son dakika güncel: Bakan Koca: "Filyasyon çalışmalarında, çok sayıda vakanın kaynağının düğünler olduğunu gördük" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Filyasyon çalışmalarında, çok sayıda vakanın kaynağının düğünler olduğunu gördük. Cenazeler, taziyeler, mevlitler yeni acılara sebebiyet vermemelidir. Temaslı taramalarında birçok kez karşımıza bu olaylar çıkmaktadır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü Direktörü'nün yeni yaptığı açıklamada, salgına karşı hiçbir ülkenin güvende olmadığı uyarısında bulunduğunu vurguladı. Tedros'un, "Salgının ilk üç ayında tüm dünyada toplam vaka sayısı 400 bindi. Şimdi, sadece geçen hafta sonunda, 400 binden den fazla insana Covid-19 tanısı kondu" açıklamasını hatırlatan Koca, "Sizden, 3 ayla, bir hafta sonunun rakamlarının aynı olması üzerinde düşünmenizi istiyorum. Sizden, şu anda, dünyada yaklaşık 12 milyon Covid-19 vakası olduğunu ve 550 bine varan can kaybı yaşandığını hatırınızda tutmanızı istirham ediyorum. Süreçte pek çok ülkenin sağlık sistemi çökme tehlikesi yaşadı" ifadelerini kullandı.

"MASKE, TÜM DÜNYADA KABUL GÖREN ÖNEMLİ BİR TEDBİRDİR"

Türkiye'nin durumunun birçok yönden iyi olmakla birlikte, can kaybının da devam ettiğine dikkat çeken Koca, "Dün, 19 insanımızı kaybettik. Umutlarını son ana kadar koruyan 19 aile sizce neler düşünüp, neler hissetti? Sizden, bu ölümlerin önlenebilir sebeplere bağlı olduğunu hep hatırlamanızı rica ediyorum. Covid-19'dan kaçınmak mümkündür. Hastalığa yol açan virüs, solunum yoluyla bulaşmaktadır. ve maske, tüm dünyada kabul gören önemli bir tedbirdir.

Yakın mesafede, maske tek başına yetersizdir. Mesafe kuralı da bu nedenle tüm dünyada tartışılmaz bir tedbirdir. El temizliği ise, olmazsa olmaz bir kuraldır. Dünya, hastalığın yayılmasına karşı her ne başarı gösteriyorsa, bunu, bu kurallara uyabildiği ölçüde gösteriyor. Vakaların tırmandığı ve salgının kontrolden çıktığı ülkeler, tedbirlerin ya terk edildiği veya zaten yetersiz olduğu ülkelerdir" diye konuştu.

"FİLYASYON ÇALIŞMALARINDA, ÇOK SAYIDA VAKANIN KAYNAĞININ DÜĞÜNLER OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Bakan Koca, hastalığın bulaşmasının, kurallara karşılıklı uyulursa önlenebileceğini kaydetti. Hastalığın yayılma yerlerinin nişan törenleri, düğünler, taziyeler, pazaryerleri, alışveriş merkezleri, toplu taşıma araçları, asker uğurlamaları, sahiller ve plajlar olduğunu belirten Bakan Koca, "Açık veya kapalı, fakat kalabalık, diğer ortak mekanlar. Tatile gidenler, Covid-19 tedbirlerinin, tatilcilerin lehine olduğunu bilmelidir. Büyük kentlerin kalabalığından uzaklaşanlar, eğer başka kalabalıkları tercih etmez, mesafe kuralını fazlasıyla uygularsa, buna müteşekkir kalırız. Düğünlerde, bir çiftin sevincine yarın gölge düşürme korkusu bile, tek başına, tedbirlere uymak için yeterli olmalıdır. Filyasyon çalışmalarında, çok sayıda vakanın kaynağının düğünler olduğunu gördük. Cenazeler, taziyeler, mevlitler yeni acılara sebebiyet vermemelidir. Temaslı taramalarında birçok kez karşımıza bu olaylar çıkmaktadır.

Asker uğurlamasında, ne uğurlayan ne de uğurlanan, hiç risk almamalıdır. Sağlık da, vatani göreve saygı da bunu icap ettirir. Gençlerimiz, testi pozitif çıkan Mehmetçikten mesuldür" açıklamasında bulundu.

"COVİD-19'LA MÜCADELE, BİRLİKTE VERİLMESİ GEREKEN BİR MÜCADELEDİR"

Bu konularda devletin bazı tedbirleri uygulamaya koymuş olduğunu aktaran Koca, "8 ilimizde asker uğurlamaları yasaklanmıştır. Din görevlilerimiz; cenaze merasimi, taziye, mevlit, toplu ibadet kaynaklı riskleri önlemek için çalışma başlatmıştır. Güvenlik güçlerimiz, pazaryerlerinde yaptırım içeren tedbirler almaktadır. Düğün, nişan gibi törenlerde toplum sağlığı adına gözlemci bulundurulması yönünde hazırlık söz konusudur. Sağlık Bakanlığı; özellikle bugünlere özgü risklere karşı, başta İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere birçok bakanlığımızla işbirliği içindedir. Amaç, tedbirlerin daha yaygın uygulanması; tedbirlere uymayanların, tedbirlere uyanları riske atmasının önlenmesidir. COVID-19'la mücadele, birlikte verilmesi gereken bir mücadeledir" şeklinde konuştu.

Bakan Koca, Hıfzıssıhha Kurulları ve Emniyet Teşkilatından verilen bilgilere göre, son 1 hafta içinde, 81 ilde Covid-19 tedbirlerine uymadığı için yaklaşık 18 bin kişiye para cezası kesildiğini aktardı.

"BAZI İLLERDE, HASTALIK PİK SEVİYESİNE ULAŞIYOR"

Son 10 gün içinde, gerileme gösterdiğimiz yerden toparlanabileceğimizi de kanıtladığımızı açıklayan Koca, "Yeni vaka sayılarımız bin seviyelerinde. Yeni vaka sayılarının neden bu seviyede kaldığının da sebebi belli. Diyarbakır, Konya, Adana, Gaziantep, Urfa başta olmak üzere, bazı illerde, hastalık pik seviyesine ulaşıyor. Bu şehirler, en yüksek vaka sayılarını yeni görmektedir. Buralardaki vaka artışlarının ancak tedbirlerin gücüyle azalacağını, daha stabil hale geleceğini düşünüyoruz. Mevcut durum, Türkiye ortalamasına ilişkin genel dağılımdan çok, belli şehirlerdeki artışlardan kaynaklanmaktadır" dedi.

Güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaşan Koca, Türkiye'de son 24 saatte bin 41 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 22 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam vaka sayısının 208 bin 938, can kaybının 5 bin 282 olduğunu belirtti.

"ORTALAMA YOĞUN BAKIM SÜRELERİ 18-20 GÜNDEN 2 GÜNLERE KADAR İNDİ"

Grafikler üzerinden kamuoyunu bilgilendiren Koca, "Anadolu'da birinci dalga hala devam ediyor. Filyasyon çalışmalarını son derece önemsiyoruz. Ortalama hastanede yatış süresi 21-22 günden 3 günlere, ortalama yoğun bakım süreleri 18-20 günden 2 günlere kadar indi. Son üç gün ortalamasıyla en çok vakanın görüldüğü iller; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa. Son 3 gün en az vaka görülen iller; Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik oldu" ifadelerini kullandı.

(İHA)