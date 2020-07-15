Son dakika güncel: Bayrampaşa TEM Otoyolu'nda kamyonet devrildi - Son Dakika

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bayrampaşa TEM Otoyolu Aksaray istikameti Sağmalcılar viyadüğünde meydana geldi. İddiaya göre, diğer araçların aralarından geçerek ilerleyen Hayrettin Tuna'nın kullandığı 34 KM 9825 plakalı pikap, sağ şeritten ilerleyen İhsan Muslu'nun kullandığı 34 BKE 368 plakalı kamyonete yandan çarptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, sol şeritte ilerleyen Ramazan Selçuk kontrolündeki otomobile çarptıktan sonra devrildi. 3 aracın karıştığı kazada iki kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırıldı. Otoyolda oluşan trafik devrilen kamyonetin kaldırılmasının ardından normale döndü.