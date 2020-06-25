Son dakika güncel: Beyoğlu'nun yeni gözdesi Dolapdere değerine değer katıyor - Son Dakika

Yapılan yatırımlarla Beyoğlu'nun yeni çekim merkezlerinden birisi olmaya hazırlanan Dolapdere'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yıldız, Dolapdere'nin her gün değerine değer katan bir bölge haline geldiğini söyledi.



Beyoğlu'nun yeni gözdesi Dolapdere, yapılan yatırımlarla geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Üniversitelerden müzelere, otellerden sanat galerilerine birçok alanda yatırımların yapıldığı bölgede yeni bir kültür sanat ve turizm aksı kuruluyor. Alt ve üst yapı çalışmalarının da hızlı bir şekilde devam ettiği bölgeyi ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Bölge esnafı ve vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Yıldız, bölgede yaşanan değişimi değerlendirdi.



"Dolapdere'nin yeni trendine uygun çalışmalar yapıyoruz"



Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Dolapdere'de özellikle son dönemlerde çok ciddi yatırımların olduğunu belirterek, "Dolapdere her gün değerine değer katan bir bölge haline geldi. Bir yandan üniversiteler, müzeler ve sanat galerileri, diğer yandan alışveriş merkezleri ve oteller ile Dolapdere'de yeni bir aks, yeni bir çekim merkezi oluşuyor. Bu sayede Beyoğlu Kültür Yolu ile Galataport'tan Taksim Meydanı'na uzanan turizm aksı Dolapdere'ye kadar uzanacak. Bu değişim ve dönüşüm Dolapdere'yi gelecekte çok güzel günlerin beklediğinin bir habercisidir. Bizde Beyoğlu Belediyesi olarak bölgenin yeni trendine uygun alt ve üst yapı çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi. - İSTANBUL