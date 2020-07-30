Son dakika güncel: Bıçak bileyicilerde Kurban Bayramı yoğunluğu - Son Dakika

Ergani ilçesindeki bıçak bileyicileri Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun mesai yapıyor.
İlçedeki bıçak satıcıları ve bileyicileri bayram öncesinde mesai yaparak gelen taleplere yetişmeye çalışıyor.
Ergani'de 40 yıldır bıçakçılık yapan Recep Kılıçkap, Kurban Bayramı nedeniyle yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.
Bileyleme ücretinin 3 ila 5 lira arasında değiştiğini ifade eden Kılıçkap: "Bayram arifesinde olduğumuz halde işlerimiz çok yoğun. Vatandaşların bıçaklarını bileyerek bayrama hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Günde yaklaşık 100-150 bıçak bileyliyoruz." dedi.